"Recorrieron la clase apuntándoles a los chiquilines": profesor relató cómo se vivió el robo a estudiantes de la UTU de Cruz de Carrasco

Gabriel Correa estaba dando clase en la mañana de este miércoles en la UTU ubicada en el barrio Cruz de Carrasco (Montevideo) cuando dos personas armadas entraron al salón y lo apuntaron.

"Estábamos dando clase normal a eso de las 9:30 horas de la mañana, y entraron dos muchachos con el rostro tapado", contó el docente a Telemundo. "Me apuntaron en la cara, no recuerdo lo que me dijeron, es como que te olvidás, te supera la situación. Yo estaba parado y atiné a sentarme en el escritorio", añadió.

Los delincuentes, relató Correa, "recorrieron la clase apuntándole a los chiquilines". "Aparentemente tenían dos armas, yo solamente vi al que me apuntó a mí", detalló, y agregó que todo sucedió en 30 segundos que parecieron "eternos". Al momento había 15 estudiantes en el aula.

"A uno de los chiquilines lo apuntaron, él puso el celular arriba de la mesa y no se lo llevaron; pienso que estaban muy nerviosos, porque sino nos podrían haber desvalijado y sacarle los celulares a todos, pero fue un ataque rápido", dijo Correa.

El profesor señaló que debido a la voz del delincuente que lo apuntó, y por su físico, estima que eran "bastante jóvenes".

Correa dijo que docentes y alumnos han sufrido robos afuera del centro educativo, pero que es la primera vez que algo así sucede dentro de una clase. "Es como el colmo", graficó.

"Lamentablemente nunca hemos tenido una respuesta como para sentirnos más seguros, siempre estamos pendientes de que pueda pasar algo", afirmó. "A veces vemos pasar motos sospechosas, que si ven la oportunidad te asaltan. No hay cámaras. Tenemos el predio cerrado, pero lo saltan. Entraron por atrás, el salón que estaba yo está al fondo y es el más vulnerable", dijo.

Al momento del robo en la UTU había 150 alumnos y 15 docentes, estimó.