Representante del Supra aseguró: “En muchos casos los trabajadores no tienen la capacitación adecuada para realizar la tarea”

Luego del paro de este miércoles por la muerte de los dos trabajadores en el Puerto de Montevideo, el sindicato analizará nuevas medidas.

Ya existen protocolos pero el sindicato reclama la aprobación de una normativa específica para la actividad portuaria. Son casi 180 artículos que negocian desde hace cuatro años, además, aluden a la falta de experiencia de los trabajadores fallecidos.

Marcelo Briñón de la Comisión de Seguridad del Supra (Sindicato Único Portuario y Ramas Afines del Pit-Cnt) explicó:

Estas empresas tienen una forma de contratación de trabajadores no estable y trabajadores eventuales que los llaman cuando tienen barcos. Los trabajadores son convocados una, dos, tres o cuatro veces como máximo al mes. No tienen un trabajo estable, en muchos de los casos no tienen la capacitación adecuada para realizar la tarea.

En el trabajo portuario siempre se corre un riesgo importante por el tipo de maquinaria que se maneja. La inestabilidad de los trabajadores y la no capacitación hacem un combo que muchas veces termina en estas situaciones, que no queremos.