Se entregó a la Policía uno de los miembros del clan Albín de Villa Española y pidió justicia por su hijo de 8 años asesinado

Este lunes se entregó en el departamento de Homicidios de la Policía Nacional el padre del niño de ocho años -Joaquín Albín- que fue asesinado durante un ataque a balazos en Malvín Norte. El hombre es integrante del clan de los Albín, una de las familias que se disputan el territorio por la venta de droga en Villa Española. Pero antes de entregarse a las autoridades, Albín habló en exclusiva con Telemundo.

"Me vengo a entregar porque quiero que hagan justicia por mi hijo y porque me quieren inculpar por algo que yo y mi hermano no tenemos nada que ver. Abran los ojos, no tenemos nada que ver con lo del muchacho (Ezequiel) Suárez", expresó.

Además, reiteró que "no tienen pruebas claras" contra ellos por el crimen de Ezequiel. "No tenemos nada que ver. Quiero justicia por mi hijo, por mi hermano y por mí", reiteró.

"Por lo de mi hijo no tengo palabras, la familia está destrozada. Quiero que los que hicieron esto paguen con cárcel y que la Justicia haga lo que tenga que hacer", afirmó.

"La Policía me tiene atormentado, me va a buscar a cada rato a mi casa. Estoy destrozado, no puedo más", remarcó.

A su vez, recordó el momento en que su hijo fue asesinado. "Iba a ir a la playa y estos cobardes hijos de puta hicieron lo que hicieron con un gurí chico", subrayó.

El doble homicidio sacudió a mediados de enero a la zona de Malvín Norte: fueron asesinados un niño de ocho años y un joven de 25 años tras un ataque a balazos contra una vivienda. Pero el origen de ese doble crimen no demoró en remontarse a otra zona de Montevideo: Villa Española. El padre del niño asesinado es Gustavo Albín, requerido por el homicidio de Ezequiel Suárez, de 21 años, sucedido el 30 de noviembre de 2023. Desde hace varios años las familias Albín y Suárez están enfrentadas por el dominio del territorio por la venta de droga y este conflicto entre bandas se ha cobrado varias vidas de ambos lados.

Sin embargo, antes de entregarse este lunes ante la Fiscalía en Ciudad Vieja, Gustavo Albín le dijo a Telemundo que es inocente del homicidio por el que se lo acusa y que recrudeció las tensiones en Villa Española.