Se retomaron los rastrillajes en San José para dar con Micaela Onrrubio

Pasaron seis semanas desde que la mujer fue vista por última vez. Su ex pareja está preso e imputado por su homicidio, pero el cuerpo aún no apareció.

Este martes se conoció la noticia de que se había dado con el celular de la joven desaparecida hace casi un mes y medio atrás. Lo encontró un productor rural en su predio, donde hoy trabaja la Policía para dar con más rastros que puedan ayudar a determinar el paradero de Micaela. El lugar donde apareció el celular está a cuatro kilómetros de donde se había buscado la semana pasada, cuando se había logrado determinar el lugar de procedencia de la última señal de su celular.

En la zona de búsqueda trabajan unos 30 efectivos en el ratrillaje de campo y también personal de Bomberos inspeccionando pozos y aljibes. También se trasladó un gomón a la zona para buscar en tajamares del lugar.

Por otro lado, la familia denunció que en los últimos días sufrió amenazas a través de una cuenta anónima de Facebook. Recibieron mensajes intimidantes con fotografías, donde incluso se mencionan a las dos hijas de Micaela. La Policía no considera que se trate de una amenaza real, sino de una broma de muy mal gusto. El jefe de Policía la catalogó como “una broma nefasta”. “No hay custodia especial. No quisera profundizar sobre el tema, pero por lo que vi más allá de una nefasta broma no recuerdo haber visto amenazas de muerte hacia integrantes de la familia”, explicó.