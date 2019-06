Sindicatos de policías se reunieron en asamblea; van cuatro muertos en el año a manos de delincuentes

También discutieron sobre las fallas que hubo en el traslado de Souza al Hospital Policial.

El Sindicato Policial está reunido en la calle Ituzaingó analizando la difícil situación que enfrentan: cuatro policías fueron asesinados en lo que va del año. Dos de ellos fueron ultimados en los últimos cinco días en intentos de rapiñas.

Recordamos que Rogelio Souza murió cuando fue atacado a balazos por delincuentes en el marco de una rapiña en un camión de reparto de bebida en el que trabajaba. Fue trasladado a la Policlínica de Capitán Tula, pero una vez que el funcionario ingresa a la policlínica pasa a depender de ASSE. Es decir, ASSE tiene que coordinar con el Hospital Policia. Sin embargo, el traslado no llegó y Souza murió en la policlínica. Se conoció un audio donde un funcionario pide desesperadamente que se consiga una ambulancia para su traslado al Policial: “Le pido por favor que alguien consiga los datos de la 54 que tengo en Tula, no puede ser trasladado ni puede ser coordinado el traslado al HP si no tengo los datos de él acá, los médicos no coordinan el traslado”.

El Sindicato policial también discutió sobre este asunto. Algunos aseguran que hubo errores de ASSE en la coordinación de ese traslado, pero otros aseguran que hubo algunas omisiones en el propio Hospital Policial.

Se espera que cuando culmine la asamblea se solicite un pedido de informe para saber cómo se procedió en el traslado.