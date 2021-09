"Tenemos que empezar a vivir sin tener miedo de salir", dijo la madre del joven que murió atropellado tras condena del responsable

La víctima tenía 14 años cuando intentaron robarle la bicicleta en los accesos, perdió el dominio y fue atropellado por un camión.

Camilo González, de 14 años, estudiaba en segundo año de secundaria en el Liceo 22, en la zona de La Teja. El 27 de agosto de 2019 se encontraba junto a un amigo yendo hacia la casa de su abuela cuando dos personas salieron de un asentamiento de la zona y, a punta de pistola, intentan robarles las bicicletas. Uno de los hombres le dio un culatazo al joven en la cabeza, quien perdió el dominio de la bicicleta y cayó hacia la ruta. Fue embestido por un camión que no pudo frenar ni realizar ninguna maniobra para evitar el impacto.

Este miércoles, dos años después, Miguel Ángel Moreira, de 25 años, fue condenado a 22 años de prisión por un delito de homicidio muy especialmente agravado. En tanto, el coautor del homicidio de 15 años fue derivado a un hogar del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

Telemundo habló con la madre de Camilo, Laura Sosa, que dijo que quiere cerrar este capítulo para dejar de tener miedo cada vez que sus hijos salen a la calle, dijo

Sin embargo, consideró que pese a la condena de ambos delincuentes, no siente que se haya hecho justicia.

"En realidad siento como que no hubo justicia. Y con respecto al mayor también, me queda eso de que es una persona que es reincidente, que en la pericia psiquiátrica no tenía ningún tipo de sentimiento de culpa de lo que había hecho", dijo.

"Ahora tengo que asumirlo totalmente, tengo que cerrar este ciclo y avanzar, porque tengo dos hijos más, que perdieron un hermano y tenemos que salir adelante y empezar a poder vivir sin tener miedo de salir, como lo han tenido ellos y lo he tenido yo cada vez que salen a hacer una cosa, porque nunca me había imaginado que existía la posibilidad de que no fueran a volver", indicó.