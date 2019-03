Tenía 17 años, iba a buscar a su hermano a la casa de un tío y fue asesinado a balazos en la cabeza y el abdomen

El homicidio ocurrió en Punta de Rieles este lunes por la tarde, el joven fue interceptado por dos hombres en moto.

Este lunes por la tarde hubo un homicidio en una cancha de fútbol sobre Monterroso a cuatro cuadras de Ruta 8. Un joven de 17 años fue interceptado por dos hombres en moto que lo balearon, le dieron tres disparos: uno en el abdomen y dos en la cabeza.

El menor fue trasladado a una policlínica donde se lo intentó estabilizar y luego a la Asociación Española donde falleció.

Según se supo, el joven no tenía antecedentes penales, incluso un vecino explicó que era un joven “que no se metía con nadie, que no tenía problemas”. El menor salía de la casa de su madre rumbo a la casa de su tío a buscar a su hermanito de tres años cuando fue asesinado.