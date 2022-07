Tres delincuentes rapiñaron un almacén en La Teja: dos se entregaron a la policía y el tercero logró escapar

La información primaria señala que no hubo personas lesionadas.

Durante la noche de este lunes, tres delincuentes rapiñaron un almacén ubicado en Emilio Romero y Agustín Muñoz, en la zona del barrio La Teja.

Según los testigos de lo sucedido, había varias personas dentro del local que fueron amenazadas por los delincuentes.

Cuando llegó la Policía y rodeó el comercio, durante algunos minutos se generó una situación que llegó a ser considerada como una toma de rehenes, porque los delincuentes se negaban a salir y mantenían a su lado a los clientes del almacén. Posteriormente, dos de los asaltantes salieron y se entregaron.

Sin embargo, un tercer delincuente no fue volvió a ser visto. Por esa razón, se montó un importante operativo policial para buscarlo. No obstante, no fue encontrado dentro del local.

La información primaria señala que no hubo personas lesionadas. El tercer asaltante habría logrado huir del lugar.