Tres policías imputados por abuso de funciones en Artigas: hirieron a un joven en una persecución en octubre de 2020

Luego de una persecución de 30 minutos por las calles de la ciudad, un policía disparó a los neumáticos del coche, pero impactó en uno de los ocupantes del auto.

Tres funcionarios policiales de Artigas fueron imputados este martes por un delito de abuso de funciones, y uno de ellos además por un delito de lesiones graves.

El incidente por el que se los formalizó ocurrió en la madrugada del domingo 11 de octubre de 2020. Efectivos de tránsito intentaban detener a un automóvil en que paseaban cinco jóvenes, y ante la resistencia de los jóvenes a parar el auto, comenzó una persecución en la que se sumó la Policía.

La persecución duró 30 minutos y se extendió por toda la ciudad de Artigas. Sin lograr su objetivo, un policía disparó con su arma de reglamento a los neumáticos del otro coche, peor una bala ingresó por la parte de atrás e impactó en un joven, provocando graves heridas.

El fiscal del caso, Hermes Antúnez aseguró luego de la audiencia que es "notoriamente abusiva" la actitud de los funcionarios. "No se justifica una detención a disparos de una persona que actuó de forma imprudente. No se detuvo, pero no amerita que la policía utilice arma de fuego", declaró.

Para la abogada del sindicato policial Yenifer Izquierdo, los efectivos actuaron en cumplimiento del deber. "Hubo una persecución cinematográfica por toda la ciudad. Actuaron legítimamente según las normas de procedimiento policial. Actuaron para evitar un mal mayor", aseguró.