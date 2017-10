Un camión se quedó sin frenos en la Rambla y el conductor optó por dirigirse hacia la playa para evitar un accidente

El vehículo terminó volcando en la arena.

El accidente ocurrió sobre las 18:00 de este jueves en el Rambla O’Higgins y Alejandro Gallinal, en un momento de la tarde en la que el tráfico en la zona es intenso. Según el conductor del camión, el coche se quedó sin frenos cuando llegaba al semáforo de dicha esquina y en el intento de evitar chocar contra otro vehículo terminó volcando.

Cuando llegó Bomberos los dos ocupantes, que son mayores de edad, habían salido por sus propios medios. Uno de ellos resultó con un traumatismo de cráneo leve y otro de brazo derecho.

“Ya veía que me iba de frente a chocar todos los autos que estaban estacionados, pudiendo generar cualquier desastre. Vi que la vereda de la Rambla estaba totalmente vacía, no había un peatón. Por eso me metí para arriba de la vereda con un poco de mala suerte porque mordí el escalón del banco y por eso terminé volcando”, contó José Bolgrini, el conductor del coche.