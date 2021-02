Un hombre se ahogó en Santa Teresa y otro está siendo buscado en aguas de Punta del Diablo

En Santa Teresa el hombre fue rescatado pero falleció en el lugar, en Punta del Diablo aún continúa la búsqueda.

El llamado de auxilio llegó a Prefectura del Chuy a las 18:30. Se dio aviso de un hombre que entró al agua en playa La Moza en Santa Teresa se estaba ahogando. Al llegar vieron cómo particulares y guardavidas que colaboraron con el rescate ya habían sacado al hombre del agua e intentaban reanimarlo. Pese a los esfuerzos realizados, el hombre falleció en el lugar. Según testigos, el hombre se metió para enjuagarse y sacarse la arena mientras su familia lo esperaba para irse. Fue arrastrado por la corriente y no pudo salir. En el lugar no había servicio de guardavidas porque a esa hora se había retirado.

Casi a la misma hora, subprefectura de Chuy acudió a la búsqueda de un hombre de 36 años que estaba en la playa La Viuda junto a su pareja cuando fue sorprendido por una ola que lo barrió de las piedras hacia el agua. La mujer fue socorrida por personas que estaban en el lugar y pudo salir, pero no así el hombre que la acompañaba que fue arrastrado por la corriente y se perdió de vista. Ocurrió en una zona no habilitada para baños, con olas de más de tres metros de altura. Se buscó al hombre hasta la caída del sol pero no fue hallado. Este jueves continúa la búsqueda.