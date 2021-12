Un hombre se peleó con quienes lo hospedaban en una casa en Cerrito de la Victoria, dibujó una esvástica y prendió fuego la vivienda

El responsable del incendio intencional es buscado por la Policía; los dueños de la vivienda estaban dentro cuando se inició el fuego y debieron ser rescatados por Bomberos.

Un hombre de 46 años es buscado por la Policía, por ser el autor de un incendio intencional en una casa de Cerrito de la Victoria, sobre las 17 horas de este domingo.

Los dueños de la vivienda lo hospedaban desde hacía varios años y este domingo tras una pelea -luego de que lo acusaran de que los robó- el hombre dibujó una esvástica en la pared, prendió fuego la propiedad y huyó.

Los dueños de la casa estaban dentro cuando se inició el incendio, que provocó pérdidas materiales importantes.

Telemundo dialogó con Mario uno de los vecinos que fue damnificado por el incendio. "Me llamaron por teléfono y vine corriendo. La información que tenemos es una discusión que tenemos que detonó en esto. La parte de mi casa tenemos que destruir el garaje, gracias a Dios no tocó la vivienda en el fondo. Acaba de venir el encargado de arquitectura de la Intendencia y aparentemente no hay daño estructural", afirmó.

Sobre el responsable del incendio intencional aseguró: "Lo conocíamos de vista como vecinos. Siempre decíamos que este loco iba a prender fuego la casa porque siempre quemaba cables a hora de la noche".

🔴 Un hombre se peleó con quienes lo hospedaban en una casa en Cerrito de la Victoria, dibujó una esvástica en una pared y prendió fuego la vivienda Bomberos trabaja en el lugar y la Policía busca al responsable, de 46 años, informó @GuilleLosa pic.twitter.com/wzo74ztdh7 — Telemundo (@TelemundoUY) December 19, 2021