Un joven de 23 años fue asesinado en un intento de rapiña en Maldonado

La víctima era arquero del Club Atlético Punta del Este. Estaba yendo a trabajar en la madrugada cuando fue asesinado.

Ocurrió próximo a las 4:30 de la mañana en el barrio La Sonrisa, de Maldonado. Como todos los días, Darío Lima llegó en su bicicleta a buscar a un compañero para ir a trabajar juntos. Todo indica que Darío llegó al lugar y le avisó a su amigo que lo esperaba afuera. Cuando su compañero estaba por salir sintió una detonación y vio a Lima tirado en el suelo. Había recibido un balazo a la altura del corazón. Lo último que atinó a decir antes de morir, fue: “me la dieron”.

Los investigadores estiman que Lima fue sorprendido por un delincuente que lo intentó rapiñar y como opuso resistencia por lo cual el delincuente le disparó y se fue.

Darío Lima no tenía antecedentes penales y era oriundo de Mercedes. Sus amigos lo recuerdan como un joven emprendedor y muy trabajador. Tenía 23 años. Fue militar y actualmente era el golero del club Punta del Este.

La investigación está a cargo de los detectives de la Zona 4. Buscan indicios en la zona ya que esa misma noche hubo otro intento de rapiña y se encontraron varias detonaciones en el barrio. Si bien no hay personas detenidas, la Policía tiene indicios firmes sobre el autor del crimen.

En el barrio La Sonrisa no hay cámaras de seguridad por lo que no hay imágenes de lo ocurrido. Para los vecinos es habitual escuchar disparos de armas de fuego, por lo que a muchos no les sorprendió haber sentido las detonaciones.

El presidente del Club Punta del Este habló con Telemundo tras el asesinato del joven que era jugador de la institución: