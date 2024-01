Un joven de 26 años fue asesinado de un disparo en el abdomen en Nuevo París

El hecho ocurrió en la tarde de este sábado en en Catamarca y pasaje 19 de Abril.

Un joven de 26 años fue asesinado en la tarde de este sábado de un disparo de arma de fuego en Catamarca y pasaje 19 de Abril, en el barrio Nuevo París, según informaron fuentes policiales a Telemundo. La víctima fue trasladada por efectivos al Centro Coordinado del Cerro.

El hombre fue diagnosticado con una herida de arma de fuego en el abdomen con gran pérdida de sangre. La víctima debió ser intervenida quirúrgicamente, pero finalmente falleció.

En el lugar del hecho, la Policía solo encontró rastros de sangre. En la zona los agentes no hallaron cámaras de videovigilancia y no pudieron recabar testimonios de testigos, ya que los vecinos no quisieron hablar con la Policía.

El joven tenía ocho antecedentes penales y, según información primaria, le habrían disparado desde una moto.