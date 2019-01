Un policía retirado que vive en un complejo de viviendas policiales asegura que vive amenazado por delincuentes

Contó a Telemundo que varias veces atentaron contra su casa y que en una ocasión la apedrearon y lo lastimaron en la cabeza.

Alfonso tiene 58 años y fue Policía durante 20. Está jubilado desde 2014, pero su condición de ex funcionario policial no es impedimento para que delincuentes le declaren la guerra.

Según contó a Telemundo, vive en un Complejo de viviendas policial en la zona de Manga, pero en ese lugar hay pocos uniformados porque la mayoría se fue.

Hace un tiempo atrás le apedrearon su casa y le rompieron todos los vidrios. Dice que varias veces pidió a las autoridades atendieran su situación, pero nunca hubo respuestas.

Hoy dice que vive con miedo. “Desde el 2008 o 2010 más o menos ya vengo viendo cómo salir de acá, porque cada vez está peor. Alrededor siempre hay ruido de metralletas, nueve milímetros. El 17 de agosto me apedrearon la casa y me rompieron la cabeza. Cada vez se puso peor, pero nadie hace nada. Ya fui a Presidencia, fui a Jefatura, fui al Ministerio y todos me dicen que no pueden hacer nada”, contó a Telemundo.

Alfonso se refirió a los “códigos de la delincuencia” y el respeto que se perdió a la autoridad. “Para mí se les fue de las manos. Lo comento con todos policías viejos. Los policías de antes tenían su código y lo respetaban con las personas de mal vivir. Ellos te decían “perdí”, pero ahora no. Ahora vienen y te dan”, relató el ex funcionario.