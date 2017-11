Un taxista fue golpeado por cuatro jóvenes que se enojaron porque los hizo bajar del coche

Daniel Maderna, el taxista agredido, contó lo sucedido:

Iba por Echevarriarza y pasando Berro me paran unos muchachos. Eran siete u ocho muchachos y cuatro se subieron al taxi. Me pidieron que los llevara a un boliche que no recuerdo el nombre. Empezamos la marcha y empezaron a golpear y a cantar y ya me habían insultado. Llegué a la esquina y les pedí que se bajaran, llamé a patronal, se bajaron insultándome, me dejaron las puertas abiertas.

Me bajé a cerrar las puertas, cerré una y cuando voy a cerrar la otra se me vinieron los cuatro, me putearon todo, yo también los insulté y me deshicieron entre los cuatro. Se van tres y uno de ellos se queda como 20 minutos, la ambulancia demoró mucho y la Policía también. El que se quedó quería justificar lo que habían hecho, como diciendo que estaba bien.