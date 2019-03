Un vecino que conocía a la pareja que murió en Pocitos dijo que la mujer estaba postrada y sin habla

El hombre de 89 años mató a la mujer y luego se suicidó. Los investigadores no creen que se trate de un femicidio, sino de un crimen por piedad.

Uno de los vecinos de la familia relató a Telemundo cómo era la vida de la pareja de ancianos:

Fui a hacer un mandado al Centro y cuando me vine me encontré con esto. No me lo esperaba de Don Martínez. Hace muchos años vienen padeciendo, la señora estaba postrada, ya sin habla. Una situación bastante jorobada. Tenían un hijo que venía de mañana, de noche, le daba de comer a la madre, estaba pendiente de ellos. A la mujer las veces que la vi ni en silla de ruedas, la vi recostada en un sofá. Cuando necesitaba algo emitía algún sonido. El hombre se acercaba, veía lo que necesitaba y lo asistía. Temprano hacía los mandados, era muy hacendoso. No sé qué lo llevó a hacer esto”.