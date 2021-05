Una anciana de 86 años murió mientras dormía al incendiarse su vivienda

Bomberos estima que el fuego fue provocado por un aparato de calefacción que se encontraba muy cerca de la cama donde descansaba la mujer.

Una vivienda de Solymar se incendió durante esta madrugada. El fuego fue extinguido sobre las 8:30 de esta mañana por trabajadores de una empresa lindera a la casa, con extintores a polvo.

Bomberos llegó con el incendio apagado y procedió a ventilar el lugar. Dentro de la pequeña vivienda (una única habitación) encontraron el cuerpo de una mujer de 86 años que permanecía en la cama. Tras realizar las pericias descartaron que se haya tratado de un incendio intencional. "Se entiende que había un elemento con temperatura próximo a la cama", estableció el vocero de Bomberos, Pablo Benítez.

La combustión, estableció Benítez, fue lenta y con llamas de muy baja intensidad, con mucha generación de humo y brasas que fueron consumiendo de a poco el mobiliario afectado. El fuego no afectó por completo la habitación. Una de las hipótesis manejada es que la intoxicación por humo provocó la muerte de la anciana, aunque posteriormente su cuerpo sufrió quemaduras.

Durante el 2020 murieron 50 personas como consecuencia de incendios en viviendas, "muchos de ellos, por no decir la mayoría, vinculados a artefactos de calefacción", dijo Benítez. Desde Bomberos llaman a no dejar estufas a gas, eléctricas o a leña encendidas si no hay personas controlándolas. "Cuando uno se ausenta o se va a descansar, debe desconectar toda especie de calefacción para evitar accidentes", explicó Benítez.