Una mujer de 25 años asesinó a su cuñado de 31 años en barrio Ayuí, en Artigas

El hombre tenía varios antecedentes penales.

El fiscal Raúl Iglesias explicó:

Hoy a la madrugada me llaman los funcionarios policiales por un homicidio en la zona del barrio Ayuí, me dicen que la persona apodada “Mujica” estaba lesionada y que había sido trasladada al hospital. Luego me informan que falleció en el hospital.

Según la información recabada de testigos, la señora que lo atacó es del barrio, cuñada de la víctima. La mujer fue detenida y se incautó –aparentemente- el arma homicida y prendas de vestir que tenía la señora.

Si bien ya se hizo la autopsia del hombre, yo no tengo todavía el documento oficial. A las 14:00 la señora irá al control de detención y allí voy a tener las primeras impresiones. El caso lo trabajaremos mañana con toda la información.