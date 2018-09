Una mujer quedó atrapada cuando se incendió su apartamento en la Ciudad Vieja; logró ser rescatada y ahora se recupera

Los demás vecinos tuvieron que ser desalojados para que no fuesen afectados por el humo y el calor.

Durante la madrugada de este martes, sobre las 06:00 horas, tuvo lugar un incendio en un edificio de la Ciudad Vieja, ubicado en las inmediaciones de Buenos Aires y Treinta y Tres.

Una persona resultó afectada por el humo y por exponerse a las altas temperaturas, según la información primaria: se trata de una mujer, de unos 70 años. Fue trasladada a un centro asistencial, donde ahora se recupera. Los vecinos escucharon los gritos de la mujer, que quedó atrapada.

El fuego afectó el apartamento del tercero piso, ubicado en el nivel superior de la estructura. Los demás vecinos tuvieron que ser desalojados para que no fuesen afectados. Los otros apartamentos no presentaron afecciones en su estructura: hay olor a humo, pero no hay grandes efectos en el edificio.

Todavía se desconocen las causas del incendio. Personal de la Intendencia de Montevideo y de Bomberos trabajan en el lugar.