Van 25 muertos por violencia en lo que va del 2018

“La evolución ha sido terrible, realmente alarmante. En noviembre hubo un aumento de los homicidios del 58%, en diciembre de un 64%. En la primera quincena de este mes, en tan solo quince días, ha habido 20 homicidios. La cresta de homicidios viene aumentando de una manera que nos preocupa muchísimo”, explicó Maciel.

El director de Fundapro explicó que han detectado varias razone del aumento. “La principal tiene que ver con el principal aliado de la delincuencia que es la impunidad”, estableció. Agregó que prácticamente un 40% de los homicidios queda sin aclarar en Uruguay. En cuanto a las rapiñas, apenas un 5% son aclaradas. En los hurtos, el porcentaje es aún menor.

“Esa impunidad que va de la mano con que no se aclara el delito, no se captura al delincuente, no se obtienen las pruebas y no se lo conduce a la Justicia. Y con que luego en caso de que lo hayan podido capturar, la Justicia pueda procesarlo, que cumpla toda la condena y que tenga 29 instrumentos para salir antes, todo esto es una especie de luz verde o sentimiento de que todo vale”, explicó.