Vecino de Progreso relató el violento copamiento a su casa: "No agarres el arma, viejo, que le vuelo la cabeza a tu hija"

El hecho ocurrió el lunes por la noche en una vivienda ubicada en Camino Cuatro Piedras y Camino Brandi.

Juan Alaníz y su familia sufrieron este lunes por la noche un violento copamiento en su domicilio ubicado en Camino Cuatro Piedras y Camino Brandi, en el municipio de Progreso de Canelones.

El hombre relató a Telemundo que sobre las 20:30 se encontraba cenando cuando vio pasar por la ventana a su hija de 27 años que llegaba en moto al hogar.

"Allí siento una discusión con un hombre y me levanto de la mesa. 'No te armes, viejo, que le vuelo la cabeza', me gritaron mientras le apuntaban a mi hija en la cabeza", relató, y contó que tres hombres armados ingresaron a su hogar.

Los delincuentes exigieron el dinero y él le aseguró que únicamente tenía el efectivo que estaba encima de la billetera.

Alaniz fue atado a una silla, pero se resistió al robo. Cuando logró forzar las ataduras y se liberó, uno de los delincuentes lo golpeó y lo desmayó.

"A mi esposa e hija las llevaron para adentro de un dormitorio y el baño pidiéndole cosas, hasta que me hija se asustó tanto al estar siendo apuntada que dijo dónde estaba la caja fuerte y el arma. En la caja fuerte había alhajas nomás", contó.

Los ladrones también se llevaron electrodomésticos y fugaron del lugar en un vehículo que no fue distinguido por los dueños de casa.

El hombre aseguró que este tipo de delitos son habituales en la zona, y narró que su cuñado también sufrió un copamiento más violento tiempo atrás; "el de él fue peor por la paliza que le dieron, le tuvieron que coser la cabeza".