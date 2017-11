Vecinos de Brissa González se manifestaron en las calles de Villa Española

Luego de que este jueves se hallara el cuerpo sin vida de Brissa González, una niña de doce años que el pasado lunes salió hacia la escuela y nunca llegó, vecinos y familiares salieron a las calles a manifestarse.

La madre de una de las compañeras escolares de la pequeña difunta, dijo lo siguiente:

“Era una chiquilina humilde, buenísima… no tenía maldad. Tenemos que parar con esto. Recorrimos todo buscándola, teníamos esperanzas y cuando se dio la noticia no podíamos creer…

Lo que pedimos es justicia. Ella iba a mi casa, conozco a la mamá. Vamos a seguir haciendo manifestaciones hasta que las leyes cambien, porque algo tiene que haber, algo que hacer.

No puede ser que nuestras hijas no puedan ir solas a la escuela o hacer un mandado por tener miedo. Si lo tuviera enfrente, no lo dudo: lo mato”.