Vecinos de Toledo realizaron un arresto ciudadano; el ladrón fue enviado a prisión

"Sacó un cuchillo y me punteó", narró uno de los vecinos que lo enfrentó en un comienzo.

Un grupo de vecinos de Toledo efectuaron un arresto ciudadano. Un vecino de 19 años ve a otro joven de 24 años en su casa intentando robarle su motocicleta. Resolvió alertar en un grupo de WhatsApp que tienen los vecinos de Toledo y lo empieza a seguir.

El joven alcanzó al delincuente, que portaba un cuchillo, y tuvieron un enfrentamiento. El delincuente armado le generó lesiones.

Joaquín Besosi, el joven agredido contó lo sucedido:

Estaba tranquilo en mi casa. Escuché ladrar a los perros, salí y vi a un delincuente forcejeando la moto. Le pego el grito, el delincuente se apresura y se va a la vía. Ya el día anterior me había desaparecido una bici. Sin intención de agredirlo, fui tras él en la moto. Había vecinos afuera, paré a conversar con ellos y contarles lo que había pasado. Me dijeron que él había ingresado a la casa y lo sacaron. En eso, el delincuente miró para atrás, me acerqué y me dijo que no me había robado la bicicleta. Sacó un cuchillo y me punteó. Vino otro vecino, frenó la camioneta y el delincuente se mandó a una casa. Justo había un patrullero de la Policía, pedí ayuda y me fui.

Me crucé de vuelta con el delincuente, que me intentó agredir. Me pegó una puntada en la espalda y, en el forcejeo me dijo que me iba a apuñalar. Logré agarrarle el brazo y el cuchillo y mantenerlo en el piso. Vino un vecino que me ayudó a reducirlo. No lo golpeamos. El delincuente dijo que me hice la herida.