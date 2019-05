“Yo le tomé el pulso a Lola y me asusté, salí y me tomé el ómnibus para Montevideo”: las declaraciones del presunto coautor del homicidio de Lola Chomnalez

La participación de una semióloga dejó al descubierto las mentiras del detenido.

Para el fiscal si bien no existen elementos para sostener que El Cachila fue el autor del homicidio de Lola Chomnalez, existen indicios que indican que estuvo presente incluso mientras la mataron. Aunque su ADN no coincidió con el de la mochila ni el monedero, esa circunstancia no lo excluye de la escena dado que no fue el único partícipe del delito, según los análisis forenses.

El fiscal lo acusa de coautoría porque habría estado en el momento del homicidio sin haberlo impedido ni denunciado. El Cachila reconoce haber estado en el momento de la muerte y declara: “Yo le tomé el pulso a Lola y me asusté, salí y me tomé el ómnibus para Montevideo”. Previamente había reconocido habérsela encontrado y describió cómo iba vestida.

Para el fiscal el acusado y sus acompañantes la obligaron a ir a la zona boscosa con fines posiblemente sexuales. Lola presentaba heridas en los brazos y en su frente.

El acusado en cambio sostiene que la llevó debajo de un árbol porque la joven se sintió mal. Pero el cuerpo fue encontrado a 145 kilómetros de la costa. Para el fiscal no es creíble que la hubiera trasladado tan lejos y está claro que no fue llevada por su voluntad.

Una denuncia telefónica lo incrimina

Una llamada el 0800 5000 denunció que El Cachila llegó en diciembre a su casa en Barros Blancos “en forma desesperada, rompiendo la puerta donde vivía y vendió todas sus cosas rápido” diciendo “que se tenía que ir porque tuvo un problema grave en el departamento de Rocha con una muchacha y que tenía que desaparecer, borrarse”.

Descripción precisa de la escena del crimen

El Cachila fue llevado a la reconstrucción pero aporta datos exactos del lugar del homicidio antes de ir. Dice que en el lugar donde hallaron el cuerpo había un árbol, pasto y caballos pastando.

Declara: “estábamos sentados abajo de un árbol, en un pasto no en tierra”. Dice que existía un árbol de Acacia, un espécimen que no es común en la vegetación de la zona. Sostiene que había caballos y según la fecha había unos pequeños productores de Valizas que tenían entonces la autorización del Instituto Nacional de Colonización para el pastoreo en zona.