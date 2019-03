“Cada uno a su ritmo”: se corrió la 5K Down

La actividad, celebrada en el Prado, se hizo para recaudar fondos para la Asociación Down del Uruguay y fomentar la inclusión.

Este domingo a la mañana se realizó la carrera 5K Down para visibilizar la causa y recaudar fondos.

“Que el cuerpo médico esté mejor formado para recibir a un bebé con síndrome de Down y no transmitir una tragedia, como que el mundo se vino abajo. Mucho menos pregonar que, si se detecta en el embarazo, que el bebe no nazca. Se habla mucho de inclusión educativa pero el sistema en general sigue estando reticente a reconocer el derecho de los niños a ser educados en compañía de los demás”, reflexionó Nidia Viña, presidenta de la Asociación Down del Uruguay.