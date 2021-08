Diabética que está embarazada pide al Estado que le brinde una bomba de insulina: "Nos cambiaría la vida, es un páncreas artificial"

Por recomendación de sus médicos, pidió apoyo al FNR para obtener una bomba de insulina con sensor, pero fue rechazada porque solo cubre a menores de quince años.

Silvana Laffargue tiene 30 años y padece diabetes tipo I desde los cinco años. Hace cinco años perdió un embarazo de 27 semanas por complicaciones derivadas de su enfermedad, que a lo largo de la vida le ha ocasionado otros trastornos.

"Tengo insuficiencia renal tratada por nefrólogo, tuve en 2017 una retinopatía diabética por la que fui operada y después me generó una hipertensión a raíz del embarazo anterior que tuve", contó a Telemundo.

Ahora cursa un embarazo de 12 semanas y, por recomendación de sus médicos, pidió apoyo al Fondo Nacional de Recursos (FNR) para obtener una bomba de insulina con sensor, que se aplica como implante y permite monitorear y administrar las dosis durante las 24 horas.

Fue rechazada, porque el FNR solo lo cubre a niños y adolescentes de hasta 15 años. Silvana lo llevó a juicio, con apoyo del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, de la mano del abogado Juan Ceretta.

El defensor explicó que el costo de la bomba es alto, "pero no tanto, cuesta alrededor de US$ 9.000". El problema, afirmó, son los insumos que requiere todos los meses "que andan en el entorno de US$ 900", pero "si tenemos en cuenta que todos los diabéticos que no tienen bomba también necesitan insumos , estaríamos hablando de que la diferencia sería de unos US$ 500 por mes".

La justicia pidió una pericia a la cátedra de endocrinología de la Facultad de Medicina. A la espera del fallo, Silvana usa una bomba prestada pero que no tiene todas las funciones de la que pide, y su mutualista le dio los insumos por un mes.

Ahora aspira a tener una no solo para el embarazo, sino para el resto de su vida. "No solamente hablo por mí, sino por todos los diabéticos del Uruguay. Creo que no estamos siendo tan amparados para poder mejorar nuestra calidad de vida", dijo, y cerró: "La verdad es que la bomba es algo que nos cambiaría la vida, es un páncreas artificial".