El mensaje de Ricardo Alarcón tras abandonar el CTI: "Me hicieron volver a nacer"

El exdirigente del fútbol abandonó el CTI y se dirigió al personal de la salud que trabajó en su recuperación: "Son parte de mi nueva familia, los quiero mucho", dijo.

Hace un mes el empresario y expresidente de Nacional fue internado en el Hospital Británico cuando su cuadro de Covid-19 comenzó a complicarse. Días después debió ser trasladado a CTI, donde permaneció en grave estado por varias semanas.

Días atrás se conoció que Alarcón había empezado a presentar mejoras y había despertado del coma al que había sido inducido. Este viernes Telemundo accedió a un video donde, mientras es retirado del área del CTI en una silla de ruedas, brinda un emotivo mensaje a los trabajadores de la salud que durante estas semanas le brindaron asistencia.

"Les quiero transmitir a ustedes para que se lo trasmitan a sus compañeros, que son parte de mi nueva familia, que los quiero mucho, que me hicieron volver a nacer y que van a ser parte de mi vida", dijo Alarcón.

"Los líderes salen adelante no porque son impuestos, sino porque la gente los nombra líderes, los elige como líderes. Y ustedes sin ninguna duda son los líderes de la nueva sociedad, la sociedad de la salud. ·Es muy importante que la sociedad uruguaya entienda y comprenda el trabajo que ustedes, todos los días del año, cada minuto del año, ponen de sí, están poniendo la vida", agregó el expresidente tricolor.

Visiblemente emocionado, el empresario suma: "A mí me tocó, no sé por qué, con mi mujer, no sé por qué nos tocó esto. Pero ustedes están eligiéndolo para salvar la vida de los otros. No hay nada más importante que la solidaridad y ustedes son eso, gente extremadamente solidaria". Además señala, hablando a enfermeros y médicos, que "sus familias, sus amistades, tienen que estar extremadamente orgullosos de los que son ustedes".

"Si me dejan volver a visitarlos, voy a volver, y vamos a festejar mi nuevo día de cumpleaños, ¿está claro?", cerró, y fue despedido con un aplauso cerrado de todos los trabajadores.