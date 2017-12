El Ministerio de Vivienda entregó 28 viviendas en Pando Norte a familias que vivían en terrenos inundables

La ministra de Vivienda Eneida De León destacó que es una forma de integración social:

“Los realojos son una de las soluciones más importantes porque apelamos a aquellas familias más vulnerables. Nuestra finalidad en todo el país es llevar los realojos a lugares donde la gente no tenga que mudarse más por inundaciones u otros problemas”.

Nelson Pérez, uno de los vecinos, contó cómo se sintió al momento de recibir la casa:

“Lo que me pasó por la cabeza es que no lo puedo creer. Es un sueño que hace muchos años que lo anhelo, lo deseo y se ha hecho realidad. Es un lugar que nos da una dignidad que creo que todos merecemos. Antes vivía en un asentamiento. En una casa muy humilde por fuera pero con muchos sueños por cumplir y me siento realmente feliz. Voy a compartir esto con mi hijo pequeño, que está tan o más ilusionado que yo”.