El relato de la mujer que acompañaba a los niños dominicanos que no pudieron entrar a Uruguay por tener visas vencidas: “De un momento a otro les tumbaron todo”

Luis y Ángel, de 13 y 16 años respectivamente, viajaron desde República Dominicana hasta Montevideo para ver a su madre tras estar separados por cuatro años.

En el viaje de doce horas los acompañó Yelys Peña, amiga de la madre de los niños, y llegaron en la madrugada del viernes 4 de mayo. Así contó lo sucedido a Telemundo:

“Fue terror. Pasé el pasaporte, me sellaron la entrada, y cuando van a verificar los pasaportes de los niños me dicen que no pueden entrar a Uruguay. Cuando verifica el otro pasaporte me dice que la visa está vencida. Suplicamos, le dije que no me devuelva a los niños a República Dominicana.

El funcionario fue a la cabina, lo habló y me dijo que no. Le rogué y los niños también que pedían para ver a la madre. Estaban llenos de ilusión, y de un momento a otro les tumbaron todo”.