El testimonio del padre de la niña que será restituida a España: “no la voy a abandonar jamás, amo a mi hija”

Pablo es el padre de la niña que la Justicia uruguaya resolvió que sea restituida a España, donde ella vivía con él. El distanciamiento fue decisión de la madre de la pequeña, quien afirma que su hija fue abusada por él.

Pablo habló con Telemundo sobre la medida judicial:

Pablo indicó que iría a cumplir con la medida cautelar de prohibición de acercamiento cuando su hija llegue a España.

“Mi hija va a estar bien protegida. Va a estar con psicólogos y no me voy a acercar a ella. No les va a faltar nada. Acepté todo con tal de que viniera.

Cuento con la verdad y no tengo ningún problema ni me escondo. No la voy a abandonar jamás, no tengo miedo porque digo la verdad. Estoy firme. Amo a mi hija”, expresó.