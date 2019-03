“En 24 horas nos cambió todo”: la joven que se quedó sin fiesta de quince tras una estafa finalmente festejará su cumpleaños

Recibieron donaciones de dinero, el salón para hacer la fiesta, la vajilla completa, servicio de peluquería, discoteca y hasta el armado de la mesa de dulces.

A pesar de haber sido estafados por una empresa de organización de eventos, una familia que planeaba festejar el cumpleaños de quince de su hija podrá finalmente hacerlo gracias a la colaboración de particulares y empresas que hicieron todo tipo de donativos.

La fiesta se hará, tal como estaba planeado, el próximo sábado 30 de marzo. Luego de que Sabrina, madre de Micaela, contara a Telemundo que fue estafada por la empresa “Rocío de Estrellas 24 Eventos”, su teléfono no paró de sonar.

“En 24 horas nos cambió todo. La gente no paró de escribirnos, de preguntarnos y nos van llegando comida y servicios de todos lados. La verdad que una repercusión enorme y no podemos creer”, contó Sabrina.

La familia le entregó a la empresa $136.500. El fin de semana pasado se enteraron por el posteo de Facebook de un fotógrafo que era contratado por la empresa, que los organizadores le debían dinero, además otras irregularidades.

A partir de allí, los responsables de la empresa desaparecieron. No contestaron las llamadas telefónicas y borraron su cuenta de Facebook.

La familia radicó la denuncia y el caso está siendo investigado por la Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos.

“Pensé que no lo iba a poder hacer. Cuando llegaron a contármelo dije que no quería hacerlo porque sabía todo el esfuerzo que habían hecho y la plata que habían gastado. No quería que lo volvieran a gastar, porque no teníamos la misma plata para eso”, contó Micaela.

En las últimas horas la familia recibió donaciones de dinero, el salón para hacer la fiesta, la vajilla completa, servicio de peluquería, discoteca y hasta el armado de la mesa de dulces.

“Mucha gente se acercó a ayudarnos. No podemos creer que en 24 horas le voy a realizar el cumpleaños a mi hija, le voy a cumplir ese sueño que quería. Gracias a mucha gente que nos ayudó. No paran que caernos mensajes para ayudarnos. No tenemos palabras para agradecerle a la gente”, afirmó la madre estafada.