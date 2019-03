En diez días un joven completó el trayecto de Bella Unión a Montevideo en monociclo

Su próximo desafío es completar el trayecto de Uruguay a Chile, también en el mismo vehículo.

Alejandro Sterestein contó su experiencia a Telemundo:

“El objetivo era cumplir Bella Unión Montevideo en 10 días, en monociclo. El monociclo es como una bicicleta pero de una rueda, que se utiliza por lo general en circo. Y fue el desafío que surgió un día: simplemente me dije que me gustaría hacer esto. Lo propusimos, lo logramos y acá estamos. En esta oportunidad se documentó, y había un equipo de filmación que obviamente siempre me estaba apoyando. Eso fue muy necesario para mí, porque en el monociclo no puedo llevar mucha carga ni comida. Y con la alimentación fuimos experimentando también, porque yo no soy deportista profesional, ni monociclista mucho menos. Y fuimos viendo qué necesitaba, y en base a eso darle lo mejor. Yo hace dos años hice la vuelta al Uruguay en bicicleta, llegando a la plaza principal de cada departamento y después seguir. Eso lo hicimos en 14 días. Y bueno, van pasando cosas también muy locas: gente que se baja de sus autos para pedirte una foto, otros que te dicen de todo, otros que te intentan cuidar. Bueno, de hecho me encontré un cachorro el segundo día, y no pude hacer otra cosa que levantarlo y llevármelo”.