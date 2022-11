En once asentamientos de Casabó se instalará luminaria: "La luz no es una prioridad, es una necesidad", dicen vecinos

Se realizarán dos tipos de trabajo de iluminación; por un lado, se sustituirán las viejas luces por tecnología led y, por otro lado, se instalarán redes de alumbrado en donde hasta ahora no había luz.

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció un plan de iluminación para 20 barrios de la capital, uno de ellos es Casabó. Once asentamientos de este barrio se verán beneficiados con esta medida, un reclamo hecho por los propios vecinos de la zona.

En los asentamientos se realizarán dos tipos de trabajo de iluminación; por un lado, se sustituirán las viejas luces por tecnología led y, por otro lado, se instalarán redes de alumbrado en donde hasta ahora no había luz.

"El alumbrado público es algo que al vecino le brinda mucha seguridad. Acá somos de un barrio trabajador y los vecinos salen a trabajar muy temprano en la mañana y es algo muy favorable", destacó a Telemundo el presidente de la comisión Estrella del Cerro de Casabó, Darío López.

Los vecinos de la zona afirman que hasta el momento la iluminación era muy escasa. "Esto acá de noche queda oscuro total. Hay muchas luces que están tapadas por los árboles, hay otras luces que están quemadas, hay poca iluminación", dijo Víctor Belucchi, vecino de Casabó.

En esta misma línea, otra vecina contó que trata de hacer los mandados temprano y no circular ni ella ni su hija tanto de noche. "Está bueno el tema de la iluminación porque da más seguridad, vos ves por donde caminás".

"Casabó desde que nací ha cambiado un montón pero falta iluminación. La verdad que estamos muy contentos por esto de la iluminación nueva", consideró otra vecina. Describió que una de las cuadras "no tiene iluminción literalmente" y que ahora podrá caminar por esa cuadra, que le queda más cerca de su casa. "De noche está todo negro", acotó

"No solo robos, sino que provoca accidentes; pozos que no se ven o escalones, cosas que en realidad a la gente le afecta", expresó otro vecino.

La falta de una adecuada iluminación influye en la circulación de los vecinos y de los servicios. Según la comuna, la instalación está prevista para 2023, comenzando en enero.

"La luz no es una prioridad, es una necesidad. Yo he pedido taxis de noche y me han venido taxis que los vecinos conocen, si un taxi no conoce, no te viene. Y en caso de ambulancias, ha pasado lo mismo", lamentó Belucchi.