La defensa de la madre de la niña que debía ser restituida España respondió a un comunicado emitido por las abogadas del padre

La abogada de la madre insiste en que María y su hija fueron víctimas de violencia y que la niña fue abusada sexualmente por su padre.

Ana Vidal i Cardona, abogada de María, madre de la niña a que se dispuso que sea restituida a España, emitieron un comunicado en el que responden a la versión de los hechos que dio la defensa del padre el 31 de octubre, a través de una nota de prensa.

Aseguran que cuando María viajó con la niña a Uruguay, con el permiso de su padre, fue en un momento de “arrepentimiento o ‘Luna de Miel’” de la relación caracterizada por la “violencia”, “agresividad” y “hostigamiento” que vivieron ella y su hija en España.

Al llegar a Uruguay, coincidieron que lo mejor sería quedarse a vivir y que el padre cambió de opinión y comenzó a exigir el retorno de la niña después que supo que la estaban llevando a terapia psicológica. Tiempo después, dice la abogada, recibió el primer diagnóstico de afectación psicológica por violencia doméstica y abuso sexual infantil de su padre.

Las abogadas del padre aseguraron en nota a la prensa que la mujer lo amenazó con “destrozarle la vida” si no le permitía quedarse en Uruguay. A esto dice la defensa de la madre que “es completamente falso” y que nunca los mensajes de ese tenor fueron alegados.

La defensa de la madre dice que el padre de la niña no tiene contacto con su hija desde abril de 2016, pero no porque la madre se lo ha ya negado sino porque “jamás viajó a Uruguay para pelear por ver a su hija, sino que se quedó en España” donde sigue “refugiándose”, dice la nota de la abogada.

De acuerdo al texto, al que accedió Telemundo, “la estrategia procesal” del padre fue desautorizar las resoluciones uruguayas, intentar que se ordenara el retorno para que resolviera la justicia española y “aprovechar el tiempo para convencer a sus vecinos y amigos para declarar a su favor”.

El documento completo de la respuesta redactada por la abogada de la madre de la niña:

La defensa del padre había dicho que la madre en ningún momento se presentó ni como una mujer maltratada ni hizo mención alguna a los supuestos abusos sexuales.

La abogada de la madre dice a esto: que no se haya presentado como una mujer maltratada no significa que no lo fuera. “Al contrario, esa es la conducta más esperada por parte de una verdadera víctima de violencia de género”, afirma el texto y agrega: “las víctimas de este tipo de violencia necesitan tiempo y ayuda para reconocer lo que les pasa”.