La yegua del Ejército que se descompensó durante un acto militar ya está bien

En primera instancia habían pensado que las altas temperaturas de ese día provocaron el malestar en el animal.

Timbal es el nombre de la yegua que tiene 22 años y que se descompensó cuando se desarrollaba un acto con motivo del día del músico militar en el estadio Coronel Álvaro Gestido.

Este sábado Telemundo habló con la veterinaria del animal, que explicó cómo evolucionó Timbal:

“Son caballos que hace mucho tiempo que se dedican a esta actividad. Se eligen por su mansedumbre, se educan, se enseñan. Muchas veces pasa que al no poder hablar, la manera que tienen de expresarse es mediante determinadas acciones. Muchas veces con su jinete se genera un idioma que entre ellos entienden. Lo que yo creo que sucedió el otro día es que hay muchos caballos que cuando están en línea de formación no orinan porque no están acostumbrados o porque no les gusta, a veces eso les genera alguna incomodidad y una de las reacciones que tienen es echarse. El calor puede haber influido pero creo que en este caso no fue por eso. Se paró enseguida y se la sacó de la formación para evaluarla, porque siempre hay un enfermero veterinario que acompaña a todas las actividades y los parámetros estaban normales”.