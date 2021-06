"Nachodelicias": la historia de una madre que empezó a vender galletas como una "terapia" para su hijo con TEA

Ignacio, de 13 años, es fanático de los videojuegos y su sueño era tener una computadora gamer.

Ignacio tiene 13 años y padece trastorno del espectro autista (TEA), según explicó a Telemundo Carolina Perdomo, su madre. Fue diagnosticado cuando tenía un año y medio y desde entonces su "historia de vida ha sido bastante contundente y complicada", afirmó su mamá.

Su sueño era comprarse una computadora gamer (especializada para videojuegos) y lo logró gracias el impulso de Carolina, que lo motivó a cocinar galletitas y venderlas para juntar el dinero necesario. Su madre vio el interés terapéutico: "Era mi excusa para que él se quitara todos sus miedos, como salir a la calle, hablar con la gente, tomar un ómnibus", contó.

Comenzaron yendo a la Plaza Independencia. "Nos tomábamos un ómnibus, lo llevaba a la Plaza Independencia con una canastita y ofrecíamos cara a cara a la gente", relató Carolina. Al principio no se animaba, pero con mucha paciencia su madre le fue dando confianza.

Su terapeuta le recomendó hacer un Instagram. Carolina no sabía usarlo, pero con un poco de ayuda lo hicieron juntos y comenzaron a publicar allí las variedades de galletitas que tenían para vender. "Ahí explotó todo, porque el poder de la red social es increíble", comentó Carolina.

El resultado de la venta de galletitas: "Él está feliz, está feliz", contó su madre. Ahora llegó el momento de disfrutar la computadora que tanto quería, pero Ignacio tiene nuevos proyectos. El próximo objetivo es comprar una silla gamer, y luego vendrá el tiempo del escritorio. "Yo le voy poniendo objetivos. Cuando se compre la silla le pongo otro y así seguimos", dijo Carolina.

Las galletitas comenzaron a venderse en la cantina del Palacio Legislativo, así como en otros puntos de venta a los que llegaron a través de ofrecimientos en Instagram.

Esto además de ser una motivación para Ignacio ayuda a Carolina, que hace tres años debió dejar de trabajar para dedicarse a sus hijos. "Es la forma que tengo de pagar sus terapias y las de su hermano, porque Ignacio es mellizo, y por ser 'hermano de' también en algún momento sabíamos que iba a necesitar algún tipo de ayuda", relató.

Trabajó 15 años en un supermercado, y estudio ciencias biológicas pero no terminó la carrera. Cuando tuvo que dejar de trabajar se compró una máquina de coser, con la que hace costuras artesanales, como tapabocas.

Explicó que Ignacio depende de ella desde que se levanta hasta que se acuesta. "Le organizo todas sus ideas, desde ir al baño, si tiene que comer con el tenedor o cortar la carne. Tenemos pictogramas, que son imágenes que marcan qué tiene que hacer después de algo. Él entra al baño y me pregunta: '¿Y ahora qué hago?'. Y así con todo", afirmó.

Carolina vive junto a sus hijos y su padre, que es jubilado. "El Estado no me ayuda porque mi papá es jubilado de un supermercado y gana más que la franja límite para ayudarme, entonces no tengo ningún tipo de ayuda económica", contó, pero dijo que no la quiere: "No espero nada del estado, me quiero ganar la vida y sacar adelante a mis hijos con las galletitas, o los tapabocas o lo que sea".