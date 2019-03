Reapareció “Momo”, el peligroso reto viral: especialista recomienda que los padres no reaccionen con pánico

"No podemos animarlo. No existe un señor Momo", apuntó Roberto Balaguer.

Resurgió “Momo”, un personaje siniestro que interrumpe videos infantiles: puso en alerta a padres y docentes.

Momo apareció en videos infantiles en la plataforma Youtube Kids. Es un personaje representado por la imagen de una mujer, con ojos y boca grande, que desafía a los menores a peligrosos retos.

El psicólogo y experto en nuevas tecnologías Roberto Balaguer recomienda a los padres no mostrarles a los niños una imagen del personaje y plantearles que no existe.

Balaguer aseguró que es un llamado de atención para los padres, para que evalúen qué cantidad de tiempo los niños están frente a dispositivos electrónicos y si ofrecen alternativas de juegos.

“Ahora aparece Momo, pero hay innumerables videos anteriores donde hay contenidos vinculados con personajes infantiles donde se mechan contenidos violentos, sexistas, pornográficos. Es algo que venía pasando.

El nivel de angustia y de pánico de los padres frente a un personaje que no deja de ser ficcional. Hay una mente enferma que está elaborando estos materiales, pero es un personaje de ficción, que no existe, perdemos de vista que van a estar captando un personaje”.

En este sentido, el psicólogo planteó recomendaciones para padres.

“Ellos van a incorporar reacciones. Si nosotros reaccionamos con pánico, hoy a Momo, mañana a otra cosa, estamos también generando chicos con ciertas debilidades para poder encontrar dificultades que forman parte de la infancia, y el antídoto mayor para eso es la seguridad de los padres, de tratar de darles tranquilidad”.

También aseguró que no es recomendable mostrarles una imagen de la figura de Momo.

“Con los más chicos es mejor decirle más que mostrárselo porque hemos conocido casos que genera el mismo miedo. Darle el reaseguro que es un personaje. Que Momo no existe. No podemos animarlo. No existe un señor Momo, un monstruo que va a aparecer o mandar hacer algo”.