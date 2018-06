Vecinos de Shangrilá preocupados por situación de abandono de una anciana: afirman que el Mides y la Policía no toman cartas en el asunto

La situación de abandono de Blanca, que tiene unos 80 años, es visible a primera vista: no tiene luz ni agua, y hace días que no sale de su casa.

Un grupo de vecinos de Shangrilá denuncia que una anciana está en situación de abandono y asegura que alertaron al Mides y a la Policía de la situación, pero hasta ahora no tuvieron respuesta. Telemundo estuvo en el lugar.

La situación de abandono de Blanca, que tiene unos 80 años, es visible a primera vista: no tiene luz ni agua, y hace días que no sale de su casa, que está siempre custodiada por su perro.

Algunas vecinas de la zona le llevan comida y agua, pero están muy preocupados.

“Llamamos al Mides, donde ya habían pedido ayuda para que la trasladaran. Pero pasaron los días y el frío se vuelve horrible. Seguimos preocupados, tratando de movernos por el tema. Volvimos a llamar al Mides, nos prometieron una solución y dijeron que tenían un lugar para Blanquita, pero que había que esperar.

Ella no se quiere porque no está bien. Entonces nos dijeron que hay que esperar que ASSE mande a alguien para que diga que Blanquita no está en condiciones de decidir quedarse sola. Ahí, con el permiso del médico, la iban a poder llevar. Pero no sabemos si va a estar viva cuando eso suceda, porque el frío es mortal”.