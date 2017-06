Ray Loriga y una fábula sobre la vida en tiempos de Internet: “Estas herramientas nos manejan más de lo que nosotros a ellas”

Hablamos con el escritor español sobre "Rendición", la obra ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2017.

«La gente que sabe contar historias siempre tiene compañía.» Una familia de refugiados se ve obligada a abandonar su casa y sus tierras para recorrer un paisaje devastado por la guerra hasta una ciudad de cristal y la promesa de un futuro protegido. Pero la vida sin derrotas ni dudas no es ningún triunfo, sino la rendición más verdadera. Ray Loriga traza en esta novela un relato sobre la dignidad de la rebeldía. Reivindicar la propia desdicha, desconfiar de la felicidad, admirar desde lejos la victoria: en eso radica la condición humana. Si no duele, no es vida.

El jurado del Premio Alfaguara de novela 2017 ha premiado «una historia kafkiana y orwelliana sobre la autoridad y la manipulación colectiva, una parábola de nuestras sociedades expuestas a la mirada y al juicio de todos. A través de una voz humilde y reflexiva con inesperados golpes de humor, el autor construye una fábula luminosa sobre el destierro, la pérdida, la paternidad y los afectos. La trama de Rendición sorprende a cada página hasta conducirnos a un final impactante que resuena en el lector tiempo después de cerrar el libro.»

Sobre el autor: Ray Loriga

Novelista, guionista y director de cine, es autorde lasnovelasLopeorde todo(1992), Héroes (1993), Caídos del cielo (1995), Tokio ya no nos quiere (1999), Trífero (2000 y 2014), El hombre que inventó Manhattan (2004), Ya sólo habla de amor (2008), El bebedor de lágrimas (2011), Za Za, emperador de Ibiza (2014) y Rendición (2017; Premio Alfaguara de novela); de Sombrero y Mississippi (2010), y de los libros de relatos Días extra- ños (1994), Días aún más extraños (2007) y Los oficiales y El destino de Cordelia (2009). Su obra literaria, traducida a quince idiomas, es una de las mejor valoradas por la crítica nacional e internacional. Como guionista de cine ha colaborado, entre otros, con Pedro Almodóvar y Carlos Saura. Ha dirigido las películas La pistola de mi hermano, adaptación de su novelaCaídos del cielo, y Teresa, el cuerpo de Cristo. Ha colaborado en publicaciones como Ajoblanco, El Europeo, El País y El Canto de la Tripulación.