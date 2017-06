Don Báez, la marca de indumentaria de lana natural que se define como Eco Chic

Una marca que apuesta al cuidado del medioambiente, al trabajo 100% uruguayo y a la calidad de sus prendas y mantas.

Federico Weiss llegó desde Europa en 1959 buscando una mejor coyuntura en el mercado lanero. Años más tarde a sus hijas Diana y Claudia les surge la idea de elaborar productos con esa materia prima.

Claudia Weiss, directora de la marca, contó cómo surgió Don Báez, a partir de la lanera Montelan creada por su padre: “Montelan surge en 1959 cuando mi padre viene de Europa. Yo tenía una barraca llena de lana y pensé que era mi oportunidad de hacer cosas hermosas con lana nuestra”. Además explicó cuál es el espíritu de la marca: “es lo que llamamos Eco Chic. Buscamos ser sustentables, únicamente usar lana fina. La gente no sabe las maravillas de las cosas que se pueden hacer con lana”.

Además, se animó a derribar algunos mitos: “La gente lo asocia con algo pesado, que pica, que no se puede usar en verano y es todo lo contrario. Nosotros al utilizar lana fina y no teñirla, la podés usar todo el año”. “Si dormís con una manta de lana dormís mejor, porque la piel respira. La lana respira porque no es sintético. Con esa misma manta de lana podés dormir en verano. En verano te aísla del calor y en invierno te protege del frío”, agregó.

Ana Ugarte, gerenta general de Don Báez, definió las prendas que se pueden encontrar en el local: “Nuestro producto es único, básicamente es un producto hecho en Uruguay, 100% en lana sin teñir. Acompaña la sustentabilidad y el cuidado del medioambiente. Todas esas características nos hacen un referente en Uruguay. Desde los jóvenes a los adultos, todos siempre encuentran algo en Don Báez y se va contento”.

Gonzalo Guigou, diseñador de Don Báez, explicó a En Boga cómo crean las prendas para cada colección: “el proceso creativo de la marca es bastante único, porque no trabajamos con colecciones anuales que están dictadas por las estaciones entonces eso marca un diferencial importante. Hacemos una colección anual grande y todo el año continuamos generando prendas”.

Explicó también por qué trabajar para la marca lanera es un desafío: “porque cubrimos todo el proceso, desde la hechura de las telas, que son diseñadas exclusivamente por Don Báez, hasta la prenda final”. Además aclaró que las lanas con las que trabajan son 100% naturales y sin teñir. “Los colores de Don Báez están dados por la naturaleza de las ovejas. Desde la oveja color natural hasta la oveja negra, que es la lana de color marrón”, sentenció.

Galería de imágenes del backstage de la producción: