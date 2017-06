Ascot: “Hay que transformar el transporte para los montevideanos y no para una campaña electoral”

A poco más de tres meses de la última suba del boleto, la Intendencia de Montevideo anunció una baja de 2 pesos para quienes utilicen la tarjeta del Sistema del Transporte Metropolitano (STM) y la supresión de algunas frecuencias que tienen muy poca demanda. La Asociación Sindical de Cooperativas y Obreros del Transporte (Ascot) emitió un comunicado en el que rechazan la medida y aseguran que la misma implica la eliminación de 1800 puestos de trabajo.

Hablamos con el secretario general de Ascot, Jorge Suárez.

Nos citaron a una reunión, a Ascot, no a la Unott, y nos presentaron un proyecto que teníamos que mantener en reserva: el quinto punto del proyecto es el que finalmente presentaron la semana pasada. Nosotros no llegamos a discutirlo. No estamos en contra de la baja del boleto.

Martínez tendría que informarse un poco de lo que pasa adentro de la Intendencia. Se hizo un año del cierre del Raincoop. Cada medida de las tarifas, baje o suba, repercute en la situación de las empresas. Decimos que 1.791 puestos se van a ver afectados, porque ellos dicen que hay que bajarlos. Creo que primero hay que laudar todos los puntos de la propuesta.

Si yo rebajo el boleto con la tarjeta, no es para la población, es para sacar al guarda. Estamos dispuestos a discutir todo. Hay que transformar el transporte para los montevideanos y no para una campaña electoral.

Lo que más me preocupa es que esto afecta a varios sectores del transporte. Las cooperativas hace años que venimos en crisis.

Esta semana tenemos el paro parcial del PIT-CNT: pensamos unirnos para explicarle a la población lo que está pasando. Estas medidas apuntan a perjudicar a las cooperativas y beneficiar a las sociedades anónimas.