Sol Pérez volvió a brillar, pero Jey Mammon se quedó con la mejor nota

Marcelo dio inicio a una nueva noche de cumbia pop en el Bailando 2017 y la primera pareja en salir a la pista fue Hernán Piquín y Macarena Rinaldi, quienes realizaron una coreografía de “Pasarla bien”, de Marama. En la previa, Macarena dijo estar “sola”, aunque desmintió un romance con Federico Hoppe. Luego, a pedido de Marcelo, Piquín besó a Hoppe. “Me gustó mucho cómo bailaste, Macarena. Se los vio muy frescos y muy sueltos”, fue la devolución de Ángel De Brito (8). “Me encantó verlos. Un lujo tenerlos acá. Son una bomba atómica”, aseguró Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto). “Todavía falta que estallen. Mejoró muchísimo Macarena, pero todavía falta que salgan bien los trucos”, consideró Moria Casán (8). “Ojo dónde te metés, Piquín. La coreo estuvo divina”, sostuvo Marcelo Polino (7). Total: 23 puntos.

Sol Pérez3 Sol Pérez2 Sol Pérez Piquín3 Piquín2 Piquín Mimi3 Mimi2 Mimi Jey Mammon3 Jey Mammon2 Jey Mammon < >

UN SOL QUE SIGUE GANANDO PISTA

A continuación, Sol Pérez se presentó junto a Fernando Bertona para hacer una interpretación de “Bailar pegados”, de Los Totora. “No hay tiempo para novio”, aseguró “la chica del tiempo” ante la insistencia de Marcelo por buscarle un candidato. A la hora de las devoluciones, De Brito (7) le dio el visto bueno: “Me gusta esta pareja. La primera parte me hizo un poco de ruido, pero me parece que pueden crecer muchísimo”. Pampita (voto secreto) les aconsejó que tuvieran “cuidado con los trucos” y Moria (8) le dio buenos augurios a Sol: “Me parece que esta chica es la revelación del certamen. Se mueve como si tuviera pista desde hace cuatro años. Hay chicos que llevan años en este certamen y no saben hablar”. En tanto, Polino (4) comentó: “Esta chica me hace acordar a Mónica Ayos. La coreografía me pareció demasiado circense”. Total: 19 puntos.

MIMI DIVIDIÓ AL JURADO

Mimi y Maxi Diorio fueron la tercera pareja de la noche, al ritmo de “Nena”, de Marama. Antes de la coreo, la mujer del Tirri acusó a la Tigresa del Oriente de haber maltratado a los vestuaristas y agradeció al jurado por sus críticas constructivas. “¿Es verdad que hay un participante del concurso que le escribe mensajes subidos de tono a tu novio?”, quiso saber De Brito (6). “El Bombita Tucumano”, sorprendió Mimi. Respecto del baile, el periodista señaló: “Te perdiste un poco, pero mejoraste. Hoy me gustó mucho más”. Para Pampita (voto secreto) hubo otra Mimi: “Estuviste sensual. Tuvieron algunos desperfectos, pero se vio un crecimiento”. Moria (8) hizo hincapié en la gracia: “Fue un show de aquellos. Lloré de la risa”. En cambio, Polino (0) tuvo otra mirada: “Sos una gran vendedora de humo, Mimi. Fue peor que lo anterior. Me defraudaron”. Total: 14 puntos.

ESTELITA DIO LA NOTA