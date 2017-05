Mal manejo de alimentos generó dos focos de intoxicación

El MSP investiga cuadros gastrointestinales que más de 100 personas padecieron.

Este viernes se establecieron dos focos por intoxicación de comida. Uno de los casos fue una familia de diez personas que se reunieron a comer y uno de ellos llevó una tortilla de papas, la cual llevó a que los presentes sufrieran un cuadro gastrointestinal, especialmente dos personas que quedaron internadas.

El otro caso afectó a unos 100 trabajadores de una fábrica de plásticos, quienes comieron milanesa con puré de zapallo. La empresa en la que trabajan cuenta con un servicio profesional de catering.

En respuesta a esto, el Ministerio de Salud buscó explicaciones a la situación.

“Son intoxicaciones alimentarias, que son frecuentes y en general están vinculadas a la manipulación de alimentos. En este momento no se pudo aislar cuál alimento fue el causante pero está en estudio. No hay ninguna marca o empresa vinculada a estas situaciones. Ya se han tomado las medidas específicas para cortar la circulación”, explicó la directora de Epidemiología del MSP Raquel Rosa.

Tanto el Ministerio de Salud como la Intendencia de Montevideo investigan el causante de los focos de intoxicación. Las empresas encargadas de manipular alimentos deben cumplir reglamentos de la IMM.

Para conocer mejor cómo manipular alimentos, Telemundo contactó al ingeniero en alimentos Leonardo Sallé.

“Uno de los aspectos a cuidar es la temperatura de cocción. En el caso de la tortilla, se debe cerciorar que el alimento quede totalmente cocido. En teoría debería superar los 70 ºC”, avisó el ingeniero.

“La cocción no mata todos los microorganismos. Mata los patógenos. Si no se va a consumir, hay que enfriar el alimento manteniéndolo en la heladera. Hay que mantener la cadena de frío. Si se compra alimento que sea de ida para la casa y que no se tenga todo el día fuera del frío”, recomendó Sallé.

El hecho de usar comida cruda se corren algunos riesgos.

“También está el tema de la contaminación cruzada: uno corta carne cruda en una tabla de madera, que es porosa y puede ser difícil de limpiar. Para eso tendríamos que lavarnos las manos y utilizar otra tabla si vamos a cortar verduras crudas”, señaló Sallé.

Pero no solo las carnes crudas son las que pueden traer problemas, reconoció Sallé.

“No solo las carnes pueden tener bacterias, sino frutas y hortalizas, las cuales deben lavarse antes de consumir”, agregó.

“Lo ideal es un buen lavado de manos, antes y después de preparar los alimentos”, apuntó.