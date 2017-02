Sanabria volverá a Uruguay y afirma que fue estafado por alguien dentro su empresa

Difundió un audio en el que afirma que el cierre de los cambios no "fue ideado ni planeado".

Francisco Sanabria, el empresario dueño de la cadena de once casas de cambio en varios puntos del Uruguay que aceptaba depósitos, una operación no permitida para esos locales. Sanabria tenía vínculos con el Partido Colorado, era suplente del diputado Germán Cardoso.

Telemundo logró hablar por WhatsApp con Sanabria. “Nos estafaron y de adentro más, alguna cosa más. El tiempo y las pericias que presentamos oportunamente nos guiarán. Estamos destrozados, nos quedamos sin nada”, dijo en la red de mensajería.

“No ando en Europa ni nada del que se dice. No estoy en Miami. Estoy cerca de Montevideo. Estoy laburando con abogados para que se demuestre lo que tú sabes que no hicimos”, agregó Sanabria en contacto con Telemundo.

El empresario planea reunirse con un abogado al llegar al país. Por su parte, el juez Souto tiene un cuestionario preparado para consultar al dueño de los cambios cerrados.

Al llegar al país,

Faltan pocas horas para que estemos presentándonos en la Justicia. hay otra parte de la realidad que debemos explicar, que debemos dejar que nos pregunten. A veces por cosas de la vida heredamos cuestiones que hacen que uno esté en las formas, la documentación. A veces quien está en la forma no es quien hace las cosas. Puedo asegurar, con pesar y una angustia tremenda que nada de esto fue ideado ni planeado sino que se intentó salvar algo que heredamos y venía muy mal. Tanto hicimos esfuerzos que no han quedado ni quedarán bienes de nuestra familia que no estén a disposición de quienes deben estar para cumplir lo que hay que hacer. Quizá por eso cuando paso lo que paso asumimos responsabilidades en los documentos que podíamos evadir, pero hicimos el mayor esfuerzo por más de un año para cumplir, para cumplir, para cumplir. Se le cumplió a mucha gente. Muestra de ello será el ver cómo quedó el estado patrimonial pero sobre todo ver cómo quedamos endeudados en millones de dólares intentando hacer lo que hay que hacer: cumplir. Por unos días no he estado en Uruguay pero en horas lo estaré pero también es cierto que he estado dentro del Mercosur, muy cerquita, a no más de dos horas del querido país. Intentando buscar más soluciones para algo que no es triste. Es tremendo. parece una película de terror para todas las partes.

Sanabria tiene denuncias por librar cheques sin fondos y por ello, al llegar a Uruguay, deberá ser detenido y llevado a declarar ante el juzgado de décimo turno ante el juez Souto.

El empresario estuvo en Sao Paulo en busca de medio millón de dólares para solventar las deudas que sostiene, que son más de 292.000 dólares. Uno de sus acreedores es un empresario argentino vinculado al rubro de automóviles de alta gama.

Sanabria llegó a esta situación, según contó, porque quería completar un proyecto que su padre había comenzado. Se trata del Art Tower, un edificio en la parada 5 de la mansa en Punta del Este, que resultó ser una inverisón poco favorable para él que lo dejó en insolvencia económica.

La ministra de Turismo, Liliam Kechichián, dio su opinión sobre los hechos y sus efectos sobre balnearios como Punta del Este, donde se radicaba Sanabria como empresario.

“Bochornoso, realmente me parece lamentable no solo por las personas que se vieron afectadas, aunque eran operaciones no permitidas por el Banco Central, y una lástima que Punta del Este esté en la prensa por este tipo de cosas”, dijo Liliam Kechichián, ministra de Turismo.

También dijo no estar preocupada por la cercanía de los hechos con Carnaval pero sí lo está por “el conjunto de trabajadores de las once sucursales”.