Lacalle dijo que si se confirma el plebiscito por seguridad social "siente la obligación" de defender la reforma que impulsó el gobierno

"Si esta reforma de la Constitución de seguridad social se lleva adelante va a afectar al bolsillo de la sociedad toda y va a requerir más impuestos", aseguró.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, aseguró este martes que si se confirma el plebiscito por la seguridad social siente la "obligación" de defender la reforma que impulsó el gobierno.

"Fue un tratamiento larguísimo, se convocó decenas de delegaciones, se tuvo tiempo y no se aportó absolutamente nada. Ahora resulta que no solo se pretende no acompañar esta reforma de la seguridad social, sino que es un gran retroceso que va en perjuicio de los jubilados actuales pero sobre todo de las futuras generaciones", manifestó el mandatario.

"Se habla de un diálogo social y lo hubo, lo que no existió es el coraje de llevar adelante una reforma necesaria como lo hizo este gobierno", apuntó en referencia a los 15 años del gobierno del Frente Amplio donde no se hizo la reforma.

"Si se llega a las firmas y al plebiscito me siento con la obligación, en representación del Estado, del gobierno y de los uruguayos, de salir a decir que si esta reforma de la Constitución de seguridad social se lleva adelante va a afectar al bolsillo de la sociedad toda y además va a requerir más impuestos", aseguró.

Por último, indicó que si eso "no es así" que los que impulsan el plebiscito "lo expliquen". "Nosotros tenemos un equipo importante para discutir y debatir al respecto", afirmó.