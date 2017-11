El Museo Gurvich recibe el II Coloquio Internacional de Arte Latinoamericano

Con varias actividades y diversos especialistas, los encuentros se realizarán en la sede del museo desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de noviembre. Se requiere inscripción previa.

El coloquio Latinoamérica en foco que prepara para el próximo mes de noviembre el Museo Gurvich ha centrado la mirada sobre diferentes aspectos de la circulación del arte latinoamericano y contará con especialistas de la Argentina, Chile, los Estados Unidos y Uruguay, bajo la coordinación de Cristina Rossi.

El panel del lunes ofrecerá una oportunidad para intercambiar las experiencias acerca de las colecciones y el coleccionismo en diferentes escenarios y momentos históricos: el rescate de la abstracción chilena, la apuesta por el arte contemporáneo porteño y las elecciones de los coleccionistas de la ciudad de Córdoba, a cargo de Ramón Castillo, Cecilia Rabossi y Tomás Bondone, respectivamente. También incluirá una reflexión de la artista visual, escritora y cantante uruguaya Magela Ferrero sobre el lugar de la recolección de objetos en la creación artística.

El coleccionismo uruguayo estará presente a través de la exposición temporaria organizada por el Museo Gurvich que se inaugura el miércoles a las 19 horas, y que permitirá recorrer una muestra del Taller Torres García curada por Rafael Lorente a partir de colecciones locales.

Asimismo, el jueves está previsto el lanzamiento del libro de la colección permanente del Museo Gurvich, en una mesa presentada por Martín Gurvich, Presidente de la Fundación José Gurvich y está previsto contar con la presencia de la Ministra de Educación y Cultura, Dra. María Julia Muñoz. Los autores: Cristina Rossi, Sonia Bandrymer y Edward Sullivan, comentarán sus ensayos sobre la obra y la trayectoria de Gurvich y el encuentro se completará con unas palabras de Manuel Aguiar, colega y amigo de José Gurvich, que se referirá a las enseñanzas de Torres García respecto del acercamiento a otras culturas.

También están previstas dos sesiones de conferencias especiales. Las primeras estarán dedicadas a los desafíos de la circulación del arte contemporáneo en los encuentros bienales a través de la experiencia de Diana Wechsler como Directora de Bienalsur y de la participación uruguaya en dicha Bienal, a cargo del Director del Museo Nacional de Artes Visuales, Enrique Aguerre. En la reunión del viernes Edward Sullivan, Profesor de la University of New York, hablará sobre el mecenazgo norteamericano del arte latinoamericano del siglo XX y XXI y Mari Carmen Ramírez, Curadora de Arte Latinoamericano y Directora de ICAA, propondrá una reflexión sobre el paradigma del arte contemporáneo en América Latina.

Los encuentros se realizarán en la sede del Museo Gurvich, Sarandí 522, desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de noviembre a las 18 horas.

Se requiere inscripción previa: dirección de e-mail para la reserva

Contacto: Prensa.museogurvich@gmail.com – 29157826 – www.museogurvich.org

PROGRAMA: Montevideo, 20-24 de noviembre de 2017

LUNES 20 de noviembre

Recepción y acreditación en el Museo Gurvich

18,00 Palabras de bienvenida de Vivian Honigsberg, Directora del Museo Gurvich

Panel : LA CIRCULACION DEL ARTE. Acerca de las colecciones y los coleccionistas

18,10 hs Ramón Castillo Inostroza: Del coleccionismo a la revolución de las formas: un caso reciente en Chile

18,40 hs Cecilia Rabossi: Modos de construir: las colecciones de arte argentino contemporáneo

19,10 hs Tomás Bondone: Coleccionismo, coleccionistas, museos y exposiciones. Un caso particular en Córdoba

19,40 hs Magela Ferraro: La repetición

Moderadora: Cristina Rossi

MARTES 21 de noviembre

Conferencia: Circulación actual del arte latinoamericano

Moderadora: Cristina Rossi

18 a 19 hs Diana Wechsler: Bienalsur, un ensayo de (in) disciplina

19 a 19,15 hs Coffee Break

19,15 a 20,15 hs Enrique Aguerre: Acerca de la participación uruguaya en Bienalsur

20,15 a 20,30 hs Debate de cierre

MIERCOLES 22 de noviembre

19 hs Inauguración de la muestra del Taller Torres García

Curador Rafael Lorente

JUEVES 23 de noviembre

Panel sobre José Gurvich: Lanzamiento del libro de la Colección del Museo Gurvich

18,00 hs Presentación a cargo de Martín Gurvich, Presidente de la Fundación José Gurvich

18,10 hs Cristina Rossi

18,40 hs Sonia Bandrymer

19,10 hs Edward Sullivan

19,40 Manuel Aguiar

Comentario y debate

VIERNES 24 de noviembre

Conferencias Circulación actual del arte latinoamericano

Moderadora: Cristina Rossi

18 a 19 hs Edward Sullivan: Pasión por el coleccionismo: Mecenazgo norteamericano del arte latinoamericano, siglos XX y XXI

19 a 19,15 hs Coffee Break

19,15 a 20,15 hs Mari Carmen Ramírez: De la “identidad” a “lo global”:

El paradigma del arte contemporáneo en América Latina

20,15 a 20,30 hs Debate de cierre

LOS PARTICIPANTES

Enrique Aguerre es artista y curador. Desde el año 2010 es el Director del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), es integrante de la Comisión Nacional de Artes Visuales desde 2011 y de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación a partir de 2016. Como artista visual desarrolla sus actividades artísticas en el campo del video y entornos digitales. Dentro de su trabajo curatorial se destacan La condición video -25 años del videoarte en el Uruguay (Centro Cultural de España de Montevideo, 2007), Imágenes (des) imágenes de Ernesto Vila (envío uruguayo a la 52º Bienal de Venecia, 2007); Centenario del MNAV (como coordinador general) en el MNAV (2011), Barradas, desenhos e acuarelas (Museo Nacional del Conjunto Cultural, Brasilia, 2014) y Sáez, un mirar habitado (MNAV, 2014). Publica artículos periodísticos y ensayos en catálogos especializados y en medios nacionales y extranjeros.

Manuel Aguiar Fue discípulo de Joaquín Torres García entre 1945 y 1949. Tras el fallecimiento del maestro integró el Taller Torres García hasta 1958.

Participó activamente en las exposiciones e integró el grupo que promovió la revista Removedor, su órgano oficial de difusión, donde colaboró con artículos e ilustraciones. De acuerdo a las enseñanzas torresgarcianas, en 1950 emprendió un viaje de estudios para conocer las producciones culturales prehispánicas chilenas, bolivianas y peruanas y en 1954 viajó a Europa junto a sus amigos José Gurvich y Antonio Pezzino. Sus preferencias lo orientaron hacia Grecia, Turquía, Siria, Líbano, Egipto e Italia. En 1955 decidió instalarse en París, donde trabajó y asistió a cursos en el Collège de France (Profesores Paul Mus y Henri Puech) y en los Museos Guimet y Cermuschi, sobre la filosofía y el simbolismo de las religiones orientales: Vedanta, Budismo Zen, Gnosis, Islam y Sufismo hasta 1958. A mediados de los años 80 regresó a Montevideo, donde actualmente vive y trabaja.

Sonia Bandrymer es Profesora de Historia especializada en Historia del Arte y Museología, Consultora e investigadora. Ha sido Coordinadora General del Museo Juan Manuel Blanes (1980-1990) y del Museo de Arte Precolombino e Indígena MAPI (2006, 2007). Es autora del Catálogo Digital de Artistas Visuales de Uruguay “Arte Activo”, realizado para el Ministerio de Educación y Cultura (2010-2012). Consultora del Proyecto Patrimonial BID- Ministerio de Turismo para la creación del “Centro de Interpretación y Visitantes de Colonia del Sacramento” (2009). Autora del Programa Educativo de la Exposición “Imágenes del Louvre” organizada por la Embajada de Francia, El Museo del Louvre y la Intendencia de Montevideo (2008). Ha realizado numerosas publicaciones de Historia del Arte Nacional (1986 -2017) en forma individual y colectiva. Miembro Académico de la Cátedra Libre María Luisa Bemberg de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza (2005). Becaria de la Escuela Internacional de Yad Vashem en Jerusalem (2008).

Tomás Ezequiel Bondone es Profesor de Dibujo y Pintura por la Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta, egresado de las carreras de Museología y Archivología y Magíster en Administración, legislación y conservación del patrimonio cultural material por la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como Profesor Titular de Historia del Arte y de Ciencia de la Información (Bibliotecas, Museos y Centros de documentación). Fue el Director en el Museo de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra de Córdoba entre 2010-15 y realizó proyectos curatoriales en instituciones como la Fundación OSDE, Ciudad de las Artes, Museo Emilio Caraffa, Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers, Fundación Benito Roggio, Cabildo Histórico de la ciudad de Córdoba, Fundación YPF, Centro Cultural Recoleta, Fundación Itaú Cultural, Centro Cultural España Córdoba o Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino de Rosario.

Ramón Castillo es Doctor en Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, España. Desde 1994 hasta el año 2010 fue Curador de Arte Contemporáneo en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile. Como curador independiente ha trabajado con artistas chilenos como: Matilde Pérez, Iván Vial, Eduardo Martínez Bonati, Raúl Zurita, Enrique Zamudio, Voluspa Jarpa y Fernando Prats. Ha realizado exposiciones de tesis tales como Biblioteca Recuperada; La pieza: Impactos de bala contra el Museo, 1973. Curador de la exposición Habitar el vacío con Alfredo Jaar, Iván Navarro, Fernando Prats y el poeta Raúl Zurita en Barcelona 2016 y La revolución de las formas: 60 años de arte abstracto en Chile (2017). Asesor de proyectos Fundación CIFO-Fontanals, EEUU (2014-2016). Presidente Fundación Balmaceda Arte Joven (2017). Desde el año 2010 es Director de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales.

Magela Ferrero nació en Montevideo en el año 1966. Es artista visual, escritora y cantante, entre otras varias cosas más. Sus estudios de fotografía los hizo con Diana Mines en el año 1987. Trabajó en medios como El Observador, Revista Tresy Riesgopaís. Es la realizadora de la foto fija de las películas El viaje hacia el mar y Whisky. Expuso su trabajo en muchas oportunidades y fue representante de Uruguay en la Bienal de Venecia del año 2011.

Cecilia Rabossi es Licenciada en Artes de la Facultad Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Curadora independiente que desarrolla tareas de investigación, producción y curaduría de exposiciones en la Argentina y el exterior, tales como: Paparella en diálogo (MAT), Xul Solar. Panactivista (MNBA), Acción urgente (Fundación Proa), Jorge Caterbetti. Obra Pública 2000-2012, (C.C. Recoleta), Encontro com América do Sul (Nitéroi, Brasil), El imaginario de Ignacio Pirovano (MAMba), Los Muralistas en las Galerías Pacífico (C.C. Borges), Arte del Siglo XX. Colección Internacional Museo Rufino Tamayo (Fundación Proa), Antonio Berni. Obras Gráficas (MAMba) y Alberto Heredia (MAMba), entre otras. Miembro de la AACA (Asociación Argentina de Críticos de Arte) y del GEME (Grupo de Estudio sobre Museos y Exposiciones). Obtuvo la Beca Trabuco a la Investigación 2015. Se desempeñó en el área de programación general del Museo de Arte Moderno (1997- 2001). Autora y coautora de varios libros, catálogos y artículos sobre arte argentino y latinoamericano.

Mari Carmen Ramírez es Curadora Wortham de Arte Latinoamericano y Directora del International Center for the Arts of the Americas [Centro Internacional de las Artes de América] (ICAA) comenzó con el Museum of Fine Arts, Houston, Texas, en 2001 cuando se fundó el Departamento de Arte Latinoamericano. En el tiempo que lleva al frente de dicha institución, ha revalorizado numerosas colecciones y artistas latinoamericanos, tales como: Carlos Cruz-Diez: Color in Space and Time C. C-D El color en el espacio y en el tiempo; MFAH, 2011); Joaquín Torres-García: Constructing Abstraction with Wood (J. T-G. Construyendo la abstracción con madera; entre otros. Junto con Héctor Olea, ha curado Inverted Utopias: Avant-Garde Art in Latin America (Utopías invertidas: el arte de vanguardia en América Latina, MFAH, 2004) que obtuvo el premio a la “Mejor exhibición temática en los Estados Unidos” otorgado por la Asociación Internacional de Críticos de dicho país. El International Center for the Arts of the Americas (ICAA), posee un sitio web con un importante archivo digital y antología sobre al arte latinoamericano del siglo veinte.

Cristina Rossi es Doctora en Historia y Teoría del Arte (UBA). Profesora e Investigadora de Arte Latinoamericano en la UBA y en UNTREF. Coordina el equipo de investigación del proyecto Modernity, Avant-Garde and Neo-Avant-Gardes in the Americas: Journals and archives at Espigas Foundation (1920s- 1950s), de Fundación Espigas- UNSAM apoyado por la Getty Foundation. Es autora de Jóvenes y modernos de los años 50 (2012); Raúl Mazzoni, Experiencias bi-espaciales (2015) y Avatares de la forma. Anselmo Piccoli entre la figuración y la abstracción, es co-autora de La abstracción en la argentina siglos XX y XXI (2011), Luis Gowland Moreno. Una constante búsqueda de lo expresivo (2014) y Manuel Aguiar. Memoria y vigencia (2015), autora y compiladora de Antonio Berni. Lecturas en tiempo presente (2010), de Víctor Magariños D. Presencias reales (2011) y de José Gurvich, cruzando fronteras (2013), entre sus últimas publicaciones. Participa en libros y revistas nacionales e internacionales. Es miembro del CAIA y de la AACA-AICA. Se desempeña como curadora independiente.

Edward Sullivan es Catedrático de la Historia del Arte Latinoamericano, Español y Caribeño en el Institute of Fine Arts de la New York University. Ejerce también el cargo de Vice-Director de dicha institución. Desde hace unos treinta años ha impartido asignaturas y seminarios de nivel superior sobre las artes y las culturas visuales de las Américas. Es autor de unos treinta libros y catálogos de exposición y más de cien artículos. Ha recibido becas de la Guggenheim Foundation, The American Philosophical Society, The Terra Foundation for American Art, entre otros. Es miembro Honorario de la Hispanic Society of America. Ha sido curador independiente en museos en América Latina, Europa y los EEUU, organizando exposiciones sobre las artes visuales de la época colonial hasta nuestros días. Entre sus más recientes libros cuentan: El lenguaje de los objetos en el arte de las Américas, Arte caribeño en la época del Impresionismo (de próxima aparición), El arte moderno del hemisferio occidental 1910-1960. Ha colaborado en varios proyectos de exposiciones y publicaciones patrocinados por la Fundación y el Museo Gurvich.

Diana Wechsler es Doctora en Historia del Arte, Investigadora Independiente del CONICET. Es Directora de la Maestría en Curaduría en Artes Visuales, del Doctorado en Teoría Comparada de las Artes y del Instituto de investigaciones en arte y cultura “Dr. Norberto Griffa” de la UNTREF. Profesora Titular de Arte Argentino Contemporáneo de la FFyL de la UBA. Ha recibido becas y subsidios, entre otros del Post Doctoral Fellowship (Getty Foundation) y del Ministerio de Ciencias de España. Dirige e integra proyectos nacionales y de cooperación. Publica en libros y revistas de la especialidad. Es Sub-Directora de MUNTREF y realizó la investigación y curaduría de numerosas exposiciones, entre ellas: Territorios de diálogo, Antonio Berni: la mirada intensa, Nada está donde se cree…Graciela Sacco, Novecento sudamericano (junto a Tadeo Chiarelli) y Migraciones en el arte contemporáneo. Actualmente es Directora artístico-académica de Bienalsur. Ha recibido premios de la AACA-AICA y de la Honorable Cámara de Diputados. Desde 2009 es Miembro Honorario del CAIA.