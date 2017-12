Olga Armand Ugon reúne su obra en un libro lleno de arte e historias: “Impulso y Obsesión”

Olga Armand Ugon es una artista que ha sabido abordar variados desafíos. Primero como diseñadora de modas egresada del Instituto Catalán de Barcelona y ya desde el 2007 como artista plástica, abocándose a su formación en ese ámbito mediante la participación en diferentes talleres de reconocidas personalidades (Clever Lara, Círculo de Bellas Artes, Guillermo Fernández, Gerardo Acuña). Previo a adquirir y consolidar su propia personalidad y carácter en cada obra, la artista exploró diversas técnicas y conoció un ramo heterogéneo de posibilidades.

En su obra, usualmente de técnicas mixtas sobre gran formato, se sirve de polvos de mármol, acrílicos, papeles, textiles o alquitrán. Desde su taller en Jacksonville, o sus clases en Carrasco, expresa su arte, mayormente abstracto con una potencia formal y cromática que, sin embargo, deja entrever distintas lecturas y personajes interiores.

Tras varios años de trayectoria, la artista presenta ahora un libro que reúne gran parte de su trabajo y relata el camino que ha transitado en el mundo del arte: Impulso y Obsesión (2017). En este sentido, la artista explica: “Cuando me apasiono nada me detiene, a eso le llamo obsesión. La obsesión me transforma en una persona inquieta, ansiosa, lanzada, y eso es muy potente, pero tiene como contracara una impulsividad bruta e irreflexiva”.

Así, Impulso y Obsesión busca retratar cómo “el arte es un camino solitario, de muchas frustraciones, pero también de encuentros, de alegrías y sorpresas y sobre todo de sueños”, en propias palabras de la autora.

“Cuando empecé a escribir este libro pensé que quién era yo no importaba. Al terminarlo me doy cuenta de que el arte me lo cuestiona todos los días y en cada momento. Nací en Montevideo. Por el lado materno provengo de una familia que ha sido importante en la política de nuestro país, ‘los Batlle’, con cuatro presidentes de la República, y además un tío artista, reconocido mundialmente por su música. Ese linaje es un orgullo para mí y fue, en algunas instancias, un peso a cargar”.

La presentación del libro, que cuenta con el trabajo fotográfico de Eduardo Mazzeo, encontró un espacio lleno de luz en Jacksonville, en plena Zonamerica, a pocos pasos del lugar donde se alza el taller de Armand Ugon: el auditorio del Edificio Celebra recibió el intercambio entre la autora y Orlando Dovat, presidente de Zonamerica y amigo de la artista.

Orlando Dovat | “Este libro es, en cierta forma, una catarsis con la excusa de tu impulso y obsesión por la pintura”

“Antes que nada quiero destacar la valentía de la autora. No todo el mundo se anima a contar su historia y a someterse a la consideración del público de la forma en que lo hace Olga. Este libro será importante en su vida, es un racconto y un compromiso de futuro. También es, en cierta forma, una catarsis con la excusa de tu impulso y obsesión por la pintura. Si investigamos la genética de Olga, podría haber sido política, por sus ancestros los Batlle; podría haber sido religiosa, por su abuelo Armand Ugon; pero salió artista, quizás por su tío el pianista o su madre, que es muy aficionada a la pintura. Pero, finalmente, en este país, los culpables son siempre los Batlle, aunque también los reconocimientos históricos van para ellos. El cuento que nos hace Olga en su libro sobre su historia como artista demuestra que atrás hay un gran refinamiento y una fuerza interior tremenda. Este libro es como su pintura: muchas cosas las dice y muchas las deja entrever. Olga no mezcla temas personas con su historia en el arte, pero marca de entrada a quién dedica este libro: a sus hijas, Alexa y Bárbara. Y dice que son sus mejores y adoradas obras. Y a su madre, a la cual adjudica su locura por la pintura. Aquí Olga ya comienza a definirse como una obsesiva de su obra. Todo el libro tiene hermosísimas ilustraciones de sus pinturas, pero a lo largo de las páginas siempre va contando su fanatismo por descubrirse a través de la pintura. La obra de Olga es geometría y color con una desprolijidad programada, a través de chorretes, líneas caóticas y pinturas en degradé y mezcladas”.

Impulso y Obsesión encuentra en sus páginas el testimonio de varias personalidades que mucho han tenido que ver en la formación artística y personal de Olga Armand Ugon.

Clever Lara

“He visto a Olga disfrutar pintando y la he visto sufrir pintando: he comprobado su creatividad en acto y me animo a decir que pertenece a ese conjunto de seres que piensa, reflexiona y se expresa haciendo. El espíritu inquieto de Olga Armand Ugon no puede sentirse cómodo con la imposición de límites, por eso la superficie de la pintura es testigo de la lucha por organizar esos impulsos expansivos y libres”.

Gerardo Acuña

“La obra de Olga Armand Ugon se manifiesta como un lenguaje contemporáneo, con pinturas dramáticas en lo plástico aunque no en su mensaje. En pocos años esta artista, por su forma de ser, ha tenido una producción extraordinaria, no solo a nivel cuantitativo, sino también en técnicas y motivos diversos”.

Rogelio Osorio

“Olga se nutre directamente de la observación del natural para luego procesar esa información a través de una visión muy personal. Tiene un especial talento para moverse en las fronteras. Esa línea que separa dos territorios: lo real de lo irreal, lo abstracto de lo figurativo, el dibujo de la pintura, el azar de la composición mediata. Entra y sale de esas categorías con sorprendente naturalidad”.

Pedro Etchegaray

“Cuando Olga dejó la moda por la pintura, no hizo más que transmitirle, gradualmente, ese carácter definido a su obra. Cuidadosa del dibujo, comenzó su búsqueda con tonos bajos, pero mutó para transmitir su vigor y carácter a las telas, pasando a un color franco y definido. Hace ya años comencé a adquirir obras de Olga y todas ellas permanecen en la pared”.

Fuentes bibliográficas y fotográficas:

Facebook Olga Armand Ugon + archivo de la artista

Impulso y Obsesión (2017)

ministeriodediseño.com

Fotos de Eduardo Mazzeo