"Alerta social" por funcionamiento del Sistema de Cuidados: organizaciones estiman que 3/4 partes del personal dejó de trabajar

"Este sistema, que era un orgullo para este país, pionero en América Latina, se ha reducido enormemente y no tiene ninguna perspectiva de proyectarse hacia adelante", afirmó la representante de la Red Procuidados.

Representantes de la academia y de algunas organizaciones sociales se unieron para generar "alerta" sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en esta administración. Este lunes dieron una conferencia de prensa para poner sobre la mesa lo que, a su juicio, es un retroceso de este plan, que fue uno de los buques insignia del fallecido expresidente Tabaré Vázquez en su segunda administración.

"Estamos preocupados, realmente, por la reducción del Sistema de Cuidados a un programa. Se juntó institucionalmente con el Programa de Discapacidad como si fueran la misma cosas", advirtió en rueda de prensa Clara Fassler, integrante de la Red Procuidados.

En 2020, durante la administración del exministro de Desarrollo Social Pablo Bartol, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou unificó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) y el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis).

"Observamos que se han reducido la cantidad de recursos humanos de manera importante; la secretaría, que era el centro que permitía articular al conjunto de organizaciones, divisiones y sectores. Se puede hacer apenas, si se hace, porque no hay recursos humanos porque fueron despedidos o les cesaron los contratos", agregó.

Las organizaciones estiman que desde que asumió el gobierno de Lacalle Pou, 3/4 partes del personal de la secretaría dejó de trabajar. En algunos casos sucedió que cesaron los contratos y esas vacantes no fueron llenadas, pero en otros porque el paso al costado fue voluntario. "No había proyección, no hay un plan de acción, no hay una definición de a dónde se va y la gente no quiere trabajar en lugares que no tienen futuro", argumentó Fassler.

La activista aseguró que hace un mes elevaron una solicitud para conocer en profundidad cómo está funcionando el sistema, pero todavía no tuvieron respuesta. "Lo que sí sabemos es que no se han hecho nuevas evaluaciones y que aquellas altas que se han dado no son remplazadas. De manera que el programa de asistentes personales, en vez de crecer, se va achicando", dijo, pero subrayó que este no es el plan más afectado de todos.

"Este sistema, que era un orgullo para este país, pionero en América Latina, se ha reducido enormemente y no tiene ninguna perspectiva de proyectarse hacia adelante porque no tiene nuevos recursos y los recursos que tiene son escasos. Es una gran preocupación porque deja desatendidas fundamentalmente a las poblaciones que venían siendo atendidas: niños pequeños, mayores adultos de 80 años, personas con discapacidad y dependencia", dijo Fassler.

Basándose en datos presentados por el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, ante el Consejo Nacional de Género de la semana pasada, la integrante de la Red Procuidados indicó que en Uruguay actualmente hay cerca de 34.000 niños de entre 1 y 3 años que no van a jardín de infantes y requieren cuidados.