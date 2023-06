Carlos Mahía sobre desafuero de Penadés: "Demuestra que todavía el sistema político uruguayo tiene cosas sanas y de reacción"

Al inicio del programa hablamos sobre el voto unánime de la Cámara Alta al desafuero del senador del Partido Nacional Gustavo Penadés, investigado por ocho denuncias de explotación sexual de menores. Recibimos al senador del Frente Amplio, José Carlos Mahía.

No recuerdo antecedente alguno en que se haya votado desafuero por la naturaleza de los temas que se trataron ayer y que los datos del expediente trataban temas tan graves como abuso de menores y cuestiones bastante jodidas.

El choque fue muy fuerte. Valoro que todos hayamos tenido una actitud institucional a favor, es lo que demuestra que todavía el sistema político uruguayo tiene cosas sanas y de reacción.

Personalmente, trate de ser concreto sobre los hechos, porque eran muy duros. Este tipo de situaciones pueden salpicar con barro a quienes están trabajando en ello.

Sobre dichos de Domenech:

Personalmente, lo veo como una línea ideológica o política de Cabildo Abierto en general. Creo que es una opinión peligrosa para el sistema republicano y la separación de poderes porque cuestionar a la Justicia.

A mí no me sorprendió, es una línea que tiene, que no comparto, que estoy del otro lado, pero no fue sorpresivo.

Tratamiento parlamentario del desafuero

El objetivo central era la solicitud de la discal, que se destrabaran los fueros para poder investigar. Las formas hacen a los contenidos, en general.

Haber pasado por la Comisión era un paso constitucional necesario y, además, se había instalado en los medios que había un pacto de caballeros.

Lo que sobrevolaba en el ambiente político es que se veía venir pasar lo más inadvertido el tema. Después con las declaraciones de la senadora Asiaín, que dice que maneja públicamente de que maneja una sesión secreta.

Me sorprendió porque es muy raro que haya pasado eso, podés tener dificultados con cámaras privadas, pero que haya cámaras del estado y que no las tenga, genera suspicacias y no está bien

Además, planteé el rol del ministro. A lo largo del tiempo sostuvo una conducta política absolutamente inadecuada al rol que tiene.

No pensemos solo en los denunciantes de la situación en torno al senador, pensemos en otras personas. Cuando vemos el rol y las reacciones políticas de gobernantes vinculados al denunciado, genera una dificultad muy grande y es absolutamente negativo.

Explicaciones de Bustillo sobre caso Marset

Me generó una sensación de contradicción absoluta.

Fue todo vertiginoso, tanto la entrevista que tuvieron acá en piso con Carolina Ache como lo que dijo y leyó el ministro. Él reiteró que no le había mentido al parlamento y esgrimió una parte de un sumario administrativo que se hizo a partir de caso Marset y la expedición de un pasaporte express a un narcotraficante.

Acá no había punto medio, o uno miente u otro, no hay vuelta.